Revelan la primera FOTO de Nicolás Maduro capturado por EE. UU.: "A bordo del USS Iwo Jima"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló la primera foto de Nicolás Maduro tras su detención y "extracción" de Venezuela, en la madrugada de este sábado, 3 de enero del 2026.

Sale a la luz imagen de Maduro capturado

Este 3 de enero se convierte en una fecha clave para Venezuela. Pues bien, alrededor de las 2:00 a.m. de este sábado, se anunció que tras un operativo militar que incluyeron bombardeos en Caracas, se logró la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Conforme pasaron las horas, se mantuvo la incertidumbre sobe cuál sería el paradero actual del líder chavista.

Durante una llamada telefónica a Fox News, el presidente de EE. UU., Donald Trump, sostuvo que tras su captura, Maduro fue llevado primero por las tropas militares estadounidenses a un buque, el Iwo Jima, y seguiría su camino junto a su esposa a Nueva York, donde, según lo avanzado por la fiscal general Pamela Bondi, será juzgado por cargos de narcotráfico y corrupción.

"Se dirigirán a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó", expresó el mandatario. Sin embargo, horas después de este revelador dato, lanzó una inesperada imagen que remeció al ámbito político internacional.

Fotografía de Maduro esposado

En la primera imagen inédita difundida en la cuenta de Truth Social de Donald Trump, se observa a Nicolás Maduro de pie, esposado, vestido con un conjunto de mono gris y los ojos vendados, con lo que parecer ser unas gafas y audífonos de protección. Asimismo, se le ve sosteniendo fuertemente una botella de agua.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", se lee en el mensaje que va acompañando la foto que ha causado gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. La publicación también fue compartida por la Casa Blanca en su cuenta de X.

Maduro capturado por EE. UU.

Vicepresidenta de Venezuela exigía prueba de vida de Maduro

Cabe destacar que esta foto se da horas después de las declaraciones de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien denunció públicamente que se desconocía el paradero de Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, por lo cual, pidió una prueba de vida a EE. UU.

"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump, prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama", indicó en la mañana de hoy tras tener conocimiento de la captura de ambos personajes para responder ante la Justicia estadounidense.

Luego de varias horas sin saber mayores detalles de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de EE. UU., Donald Trump, reveló la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por el ejército estadounidense en Venezuela. Según detalló, el líder chavista y su esposa son trasladados a Nueva York.