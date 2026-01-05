Ministro de Justicia asegura que tasa de homicidios y extorsiones han disminuido: "La estrategia es correcta"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La ola de criminalidad habría disminuido, según el Ejecutivo. El ministro de Justicia, Walter Martínez, afirmó que las tasas de homicidios y extorsiones en el Perú se han reducido en los últimos meses, y sostuvo que la estrategia del Gobierno contra la inseguridad ciudadana es "correcta".

Durante el traslado de 100 reos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, Martínez fue consultado por las medidas que tomaría el Gobierno tras los últimos hechos de sangre registrados en la capital: asesinatos en Chaclacayo, San Juan de Lurigancho, Breña.

Si bien el ministro no supo responder directamente, dio alcances sobre la creación del nuevo ente rector que planteó la gestión de José Jerí en reemplazo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) tras su próxima desolución.

"He estado en una reunión con el presidente y otras autoridades viendo los avances de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). Efectivamente, está prevista la publicación del Decreto Legislativo que crea la SUNIR para enero del 2026", declaró.

"Estamos golpeando a las bandas criminales sistemáticamente"

Por otro lado, el titular de Justicia afirmó ante la prensa un nuevo dato: la tasa de homicidios y extorsiones ha disminuido en el periodo de octubre a diciembre del 2025, en comparación con el mismo lapso de tiempo en el año 2024.

Jerí continúa supervisando operativos de control territorial en Lima.

Pese a que aun no detalló cifras exactas, Martínez señaló que, en ese sentido, las medidas que viene ejecutando el gobierno de transición del presidente José Jerí estarían "sirviendo" y anunció que continuarán en esa línea.

"La tasa de incidencia de homicidios, extorsiones, sicariato, secuestros, ha bajado, lo cual quiere decir que la estrategia que está tomando el Gobierno es una estrategia correcta. Estamos golpeando sistemáticamente a las organizaciones criminales y lo vamos a seguir haciendo sin descanso. Esa es la disposición de nuestro presidente", manifestó el ministro.

Impulsan moción de censura contra José Jerí

El congresista Guido Bellido (Podemos Perú), inició el procedimiento de censura contra José Jerí Oré, pero en su condición de presidente del Congreso de la República, cargo que obtuvo en julio último, y que fuera ocupado hasta octubre cuando asumió la presidencia tras la vacancia de la entonces mandataria Dina Boluarte Zegarra.

Según lo difundido en sus redes sociales, el también expremier acusa al actual mandatario de poner "en riesgo la soberanía energética del país" con la promulgación del Decreto de Urgencia N.º 010-2025 que autoriza la reorganización de Petroperú.

