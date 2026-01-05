Crisis en Venezuela: "La palabra petróleo fue dicha 20 veces por Trump, ni una sola vez dijo democracia"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la captura de Nicolás Maduro durante el ataque militar estadounidense en Venezuela, el presidente Donald Trump brindó una conferencia de prensa donde afirmó que Estados Unidos tomará el control de las reservas de petróleo del país caribeño, que representa su principal riqueza natural.

"Delcy Rodríguez no durará mucho en la presidencia"

El mandatario de EE.UU. consideró que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un "fracaso total" durante mucho tiempo, especialmente por sus bajos niveles de extracción y la falta de inversión privada. Ante ello, este plan marcaría un cambio radical en la economía del país.

Sin embargo, en entrevista con Exitosa, el internacionalista y politólogo venezolano, Luis Nunes, criticó que, durante su conferencia de prensa, Donald Trump mencionó repetidamente la palabra "petróleo" y apenas mencionó una vez la palabra "democracia".

Nunes consideró que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ha sido designada como presidenta encargada de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de dicho país, no duraría en la presidencia debido a la actitud desafiante que ha adoptado frente a Trump.

"Trump es un hombre de un carácter insoportable. Si lo fallan, lo manda lejos. (A Delcy) la van a juramentar como presidenta encargada, porque si lo hacen como presidenta, ella tendría como 30 días para convocar a nuevas elecciones", sostuvo.

El politólogo explicó que el Estado venezolano llevará a cabo el mismo proceso que se dio en 2012, cuando designaron a Nicolás Maduro como presidente interino durante varios meses cuando Hugo Chávez se enfermó, hasta que se dieron las elecciones en Venezuela.

"Lo que va a pasar es que, en el proceso de transición, el Gobierno norteamericano va a querer desmontar, en la medida de lo posible, lo que no le sirve del madurismo. Pero también quiere hacer buenos negocios", agregó.

El experto criticó que, durante el discurso del gobernante estadounidense, no haya profundizado en el ámbito político, especialmente en actores clave como Edmundo González, quien habría sido el presidente electo durante las elecciones del 2024 en Venezuela.

Trump reitera que EEUU está "a cargo" de Venezuela

En diálogo con la prensa al interior del Air Force One, el titular de la Casa Blanca sostuvo que van a arreglar un "país fallido". Además, se refirió sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nombró en el cargo, la noche del sábado 3 de enero.

"Significa que nosotros estamos a cargo del país. Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido. Un desastre en todos los sentidos", mencionó.

