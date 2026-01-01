Madre de menor atropellado por camioneta blindada en Gamarra exige justicia: "Ese carro entró y mató a mi hijo"

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, la madre del menor fallecido clamó por justicia y pidió que el caso no quede impune. En el trágico accidente ocurrido en Gamarra, su hijo de dos años perdió la vida al ser atropellado por un vehículo blindado de una empresa de seguridad.

El conductor del vehículo permanece en una dependencia policial tras ser detenido en flagrancia cuando aún permanecía en la camioneta en el lugar del accidente.

Madre exige justicia

En el emporio comercial de Gamarra, un menor de 2 años falleció tras ser atropellado por un vehículo blindado a pocas horas de que finalice el año 2025.

Ana Pérez, la madre de la víctima exige por justicia tras la pérdida de su menor hijo a quien llevó a la zona con el fin de realizar compras previas a la celebración por el fin del año.

La progenitora atraviesa con profundo pesar la pérdida de su hijo y señaló que no concibe cómo pudo haber ocurrido tal accidente en medio de una zona altamente comercial.

Según indicó, Gamarra es una zona altamente concurrida donde los vehículos no debían de transitar por las vías públicas y según indica, los carros no entran en este emporio.

"Que me ayuden, que no quede impune esto porque mi hijo está muerto, lo han atropellado, lo han botado. ¿Cómo es posible que maten a mi hijo? Dentro de Gamarra no entran carros y entró ese carro y mató a mi hijo", exhortó.

Pérez solicita ayuda a las autoridades a la ciudadanía para que los que resulten responsables asuman las consecuencias tanto el chófer como la empresa de seguridad implicada.

Según indicó la madre de familia, el abogado que está defendiendo su caso va a proceder con los siguientes pasos necesarios para que se determine la responsabilidad de los involucrados.

Familiares tenían planes de viaje con el menor

La progenitora refirió que el menor de edad estaba cerca a cumplir tres años de edad el próximo 8 de enero y que a raíz de esta celebración se estaba planeando un viaje familiar junto al menor de edad. "Ir de viaje para la selva, pasar las vacaciones en su cumpleaños de mi hijo, nueve días para que cumpla sus tres años", indicó.

Conductor fue detenido en flagrancia

Ante el siniestro, los comerciantes y transeúntes de la zona reaccionaron con indignación ante el fatídico hecho en contra del conductor de la camioneta blindada.

Ante ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó la intervención del chófer en flagrancia e indicó que este fue trasladado hacia la comisaría PNP Apolo. Además, indicó que se iniciaron las diligencias de ley correspondientes para determinar la presunta comisión del delito.