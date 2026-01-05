José Jerí: "Es necesario fortalecer el servicio militar y que la juventud se comprometa más con las Fuerzas Armadas"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, se refirió acerca de reforzar el servicio militar. Al respecto señaló que es necesario que se fortalezca y que se fomente un mayor compromiso de la juventud con las Fuerzas Armadas.

Este lunes 5 de enero, José Jerí, presidente de la República, participa en la ceremonia de reconocimiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), César Briceño, desde el Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja.

Cabe mencionar que, en esta actividad protocolar el jefe de Estado estuvo acompañado del titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, el ministro de Defensa, César Díaz Peche, al igual que parlamentarios de diversas bancadas.

"En tiempos de grandes desafíos como los que vivimos hoy hacemos votos para que su gestión se rija bajo una misión clara y urgente. Seguir por la integridad territorial, la seguridad y el desarrollo de nuestra costa, sierra y selva", manifestó.

Además, sostuvo que es necesario que se refuerce el servicio militar y que los jóvenes peruanos se comprometan más con las Fuerzas Armadas, con quienes aseguró que junto al Gobierno deben garantizar que el Perú sea "un territorio con futuro y esperanza donde el orden y la justicia prevalezcan".

" Es necesario fortalecer el servicio militar , es necesario que nuestra juventud a partir de ahora se comprometa más con las Fuerzas Armadas bajo el formato actual", indicó el jefe de Estado.

Resalta papel de las Fuerzas Armadas y recalca lucha contra la delincuencia

En otro momento, Jerí Oré subrayó que las Fuerzas Armadas son "la columna vertebral sobre la cual se sostiene nuestra soberanía". De igual manera, enfatizó que es "el brazo" en el que se han apoyado históricamente para construir juntos el progreso que el país merece.

Además, volvió a recalcar, como en anteriores ocasiones, "les declaramos la guerra" a la delincuencia, al crimen organizado, la tala ilegal, la minería y a todas las actividades ilícitas que atentan contra la inseguridad.

"Este 2026 renovamos nuestro compromiso y voluntad de enfrentar con firmeza la criminalidad en un trabajo integral entre las fuerzas del orden y el Ejecutivo. Nosotros seremos el muro contra el que chocará la delincuencia y ni el crimen ni sus amenazas de cualquier tipo detendrán nuestra voluntad y nuestran marcha hacia un país seguro", puntualizó.

