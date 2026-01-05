Fallece actor de 'El Lobo de Wall Street' tras batalla contra el cáncer: Esto se sabe

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Estrella de la pantalla y famoso actor de 'El Lobo de Wall Street' perdió la vida a los 46 años tras una batalla contra un cáncer poco común. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su esposo, dejando sorprendido a más de uno de sus seguidores.

Murió conocido actor de Broadway

Uno de los actores de la película "El Lobo de Wall Street" (2013) falleció, a los 46 años, tras atravesar una dura batalla contra una extraña enfermedad. Aunque lejos de los grandes protagónicos, dejó huella en Broadway, la televisión y una de las películas más emblemáticas de Martin Scorsese.

La noticia fue confirmada por su esposo Stephen Hanna-Shuford. De acuerdo a la información difundida, el actor Bret Hanna-Shuford, perdió la vida en la ciudad de Orlando, en Florida. ¿La causa?: complicaciones de un tipo raro y agresivo de linfoma, que le fue diagnosticado el año pasado, y que lo obligó a alejarse progresivamente de los escenarios.

"Con gran pesar compartimos la noticia de que esta mañana nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo. Bret dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia", escribió su esposo, en la cuenta de Instagram que compartían, Broadway Husbands.

Y cerró: "Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos viviendo de una forma que lo haga sentirse orgulloso". El mensaje de despedida impactó no solo en su círculo de amigos, sino también en sus fanáticos, que lo recuerdan por su participación en series como "La ley y el orden", "Only Murders in the Building" y "Una batalla ejemplar".

¿Quién fue Bret Hanna-Shuford?

Nacido en Beaumont, Texas, se licenció en teatro en el Wagner College en 2001. Posteriormente, desarrolló una extensa carrera como actor de Broadway y actuó por todo el país en Disney Cruise Line. Hanna-Shuford dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento gracias a su versatilidad.

Bret hizo su debut en Broadway en 'La Bella y la Bestia' y luego protagonizó 'La Sirenita'. Sus otros créditos en Broadway incluyen 'Wicked', 'Chitty Chitty Bang Bang' y otros. Apareció en la pantalla en "Only Murders in the Building", "All My Children" y "Law & Order: SVU".

En cine, participó en una de las películas más taquilleras y reconocidas de los últimos años, El lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, donde dejó su marca en una breve pero recordada aparición.

