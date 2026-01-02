02/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao lanzó un inesperado mensaje en sus redes sociales ante la preocupación de sus seguidores por su estado de salud y la de su esposa Alejandra Baigorria tras la tragedia ocurrida en Suiza en Año Nuevo. Como se recuerda, la pareja se encuentra en ese país disfrutando de sus vacaciones.

Said Palao y Alejandra Baigorria tras tragedia en Suiza

Durante las celebraciones de Año Nuevo se registró una tragedia en Suiza: al menos 40 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un incendio en el bar 'Le Constellation', ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana. Tras el reporte de la emergencia, cientos de usuarios se mostraron preocupados en redes sociales, ya que una popular pareja del entretenimiento peruano se encontraba disfrutando de unas vacaciones en ese país europeo.

Como se sabe, Alejandra Baigorria y su esposo Said viajaron a los Alpes Suizos, para recibir el Año Nuevo 2026 junto al hermano de la 'Gringa de Gamarra', Sergio Baigorria. Debido a que se tenía ese dato en cuenta y el reporte del siniestro, la incertidumbre no tardó en aparecer entre sus fanáticos: ¿cuál era su estado de salud?, ¿se encontraban en el lugar de la tragedia?, ¿están vivos?

Ante los comentarios y mensajes de preocupación, quien no dudó en lanzar un inesperado mensaje dando a conocer su situación, fue Said Palao. A través de su cuenta de Instagram compartió un post donde se ven algunas fotos de lo que fue su estadía en Suiza, acompañado de un comunicado, aclarando que tanto él como su amada esposa están sanos y a salvo.

¿Pareja sana y a salvo? Esto reveló Said Palao

En primer lugar, el chico reality, de 32 años de edad, aseguró que ellos no se encontraban en el lugar del incendio, sino que era otro centro de esquí, por lo que no sufrieron lesiones. Seguidamente, se mostró agradecido por los mensajes de apoyo que recibieron.

"Para quienes nos han escrito a mí y a mi esposa preguntando por lo ocurrido en Año Nuevo: estamos bien. Lo sucedido fue en otro centro de esquí, pero sin duda es una situación que conmueve al mundo entero. Esperamos de corazón que todo mejore pronto en Suiza", se lee en el mensaje compartido por el integrante de 'EEG'.

Finalmente, precisó que tanto él, como su esposa y cuñado están bien de salud y continuarán con su viaje programado, creando contenido para sus redes sociales y disfrutar de un merecido descanso.

Mensaje de Alejandra Baigorria tras incendio en Suiza

Por su parte, Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores con el siguiente mensaje en Instagram: "Un pequeño dump de lo que fue mi paso por Suiza. Momentos lindos, una conexión profunda con la naturaleza y sueños que se siguen cumpliendo en el camino. Ya estoy lista para recibirte, 2026", dejando en claro que está bien y disfrutando de la naturaleza del país europeo.

De esta manera, la tragedia ocurrida en Suiza durante Año nuevo generó momentos de tensión entre los seguidores de Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes se encontraban de viaje en los Alpes Suizos cuando se reportó el incendio que dejó más de 40 fallecidos. Por ello, el participante de 'Esto es Guerra' aclaró que él y su esposa están sanos y a salvo.