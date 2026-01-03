Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y expulsados de Venezuela, afirma Donald Trump

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En un comunicado que sorprendió a todos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre un ataque masivo contra Venezuela, asegurando que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y expulsados.

Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados

El mundo despertó este sábado 3 de enero con una noticia que parecía poco creíble. A través de un comunicado, el presidente Donald J. Trump confirmó que Estados Unidos "llevó cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela".

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y expulsados de Venezuela.



https://t.co/thokv9gd0j

Asimismo, confirmó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país. Esta operación se realizó en conjunto con las autoridades estadounidenses. Detalles a seguir".

Finalmente, el presidente estadounidense anunció que habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago a las 11 a.m., en la que se darían más detalles sobre la operación, aumentando aún más la expectación de la prensa internacional.

Desconocen el paradero de Nicolás Maduro

Mientras tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de los ataques de Estados Unidos que sacudieron Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

🇻🇪🇺🇸 | URGENTE: La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, exige fe de vida de Maduro y su esposa.



"Desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y su Esposa Cilia Flores". pic.twitter.com/E7AMKnRlk3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 3, 2026

En comunicación con Venezolana de Televisión, la funcionaria exigió al gobierno del presidente Donald Trump que presente de inmediato una prueba de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Sostuvo, además, que el mandatario venezolano "había sido muy claro" y que "alertó al pueblo venezolano sobre la posibilidad de una agresión de esta magnitud".

Delcy Rodríguez afirmó, incluso, que Nicolás Maduro había instado a la ciudadanía a movilizarse en las calles y a activarse en las milicias.

"Ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los mecanismos", aseguró la vicepresidenta.

Explosiones y sobrevuelo sacuden Caracas

Recordemos que el ataque de Estados Unidos en Venezuela se inició alrededor de las 2 a. m., cuando se registraron múltiples explosiones en Caracas y en otros estados como Miranda, Aragua y La Guaira.

Mientras se registraban las explosiones, el constante sobrevuelo de aeronaves aumentaba la alarma entre los ciudadanos y mantenía en vilo a toda la población.

Así, la confirmación de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa tras el ataque militar en Venezuela sacudió al mundo, mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que se desconoce el paradero de ambos.