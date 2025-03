Cielo Torres se suma a movilización contra la inseguridad nacional: "No hay que quedarnos callados"

Cielo Torres conversó con Exitosa respecto a la marcha contra la inseguridad ciudadana y el crimen, programa para este viernes 21 de marzo. La cantante expresó su respaldo a esta iniciativa, y convocó a los peruanos a sumarse y alzar su voz para exigir soluciones a las autoridades frente a esta problemática.

Durante el programa 'Exitosa te Escucha', la intérprete de 'Mas Fuerte' lamentó lo ocurrido con el vocalista de Armonía 10, quien perdió la vida tras un ataque contra el bus de su orquesta. Además, indicó que, además de la ciudadanía en general, el ambiente musical ha sido uno de los más golpeados por la ola extorsiva.

"Nosotros los artistas hemos sentido muy de cerca la inseguridad. Pero, lamentablemente muchos emprendedores, empresarios, gente que tiene sus tiendas, casas, ya no pueden vivir tranquilo. Es muy preocupante y me da mucha pena lo que está pasando", expresó en un inicio.

Además, resaltó que los artistas se están organizando para acompañar a miles de ciudadanos en las calles, y así exigir al Gobierno medidas más concretas para combatir a la delincuencia. "Hay muchas leyes que, en vez de cuidar a los cuidadanos, protegen a los delincuentes y esas son cosas que tienen que cambiar desde el Congreso", indicó al respecto. Finalmente, hizo un llamado a los peruanos para que participen de esta manifestación.

"Esta unión, y no solamente como artistas, sino como ciudadanos peruanos, poder alzar la voz y no quedarnos callados. Y saber que no somos algunos los que reclaman, sino todo el pueblo que quiere vivir y trabajar tranquilos", puntualizó.