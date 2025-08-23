Sismo en Lima: Movimiento telúrico de magnitud 3.6 se registró este sábado 23 de agosto

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo que acaba de registrarse en la región Lima. Por tal motivo, en la siguiente nota, te brindamos todos los detalles sobre este nuevo movimiento telúrico percibido este sábado 23 de agosto.

Sismo remece Chilca

De acuerdo con el último reporte del Centro Sismológico Nacional, entidad que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo registrado esta noche se registró a 9 kilómetros al sureste de Chilca, Cañete - Lima.

Cabe indicar que, la magnitud de este movimiento telúrico fue de 3.6 en la escala de Richter. Asimismo, tuvo una profundidad de 58 kilómetros y la registró una intensidad de nivel II - III en la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0558

Fecha y Hora Local: 23/08/2025 21:10:22

Magnitud: 3.6

Profundidad: 58km

Latitud: -12.58

Longitud: -76.70

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 9 km al SE de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 24, 2025

¿Cómo actuar ante un sismo?

Cabe indicar que nuestro país se encuentra situado en el denominado "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", razón por la cual es recurrente que se registren sismos debido a que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en su región:

Mantenga la calma .

. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro .

que hay donde te encuentras, busque un . No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Ten lista tu mochila de emergencia: ¿Qué debe incluir?

Ante un eventual movimiento telúrico, se recomienda tener a la mano una mochila de emergenci abastecida con implementos que necesiten los miembros de una vivienda. Al respecto, a continuación te sugerimos algunoas insumos que deberías incluir en ella.

Frente a estas circunstancias, también se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas. Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

De esta manera, un nuevo sismo de magnitud 3.6 se registró en nuestro país la noche de este sábado 23 de agosto. el movimiento telúrico tuvo lugar en al sur este de Chilca, en la región Lima. Tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para salvaguardar su seguridad y la de sus familiares.