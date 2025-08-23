Maju Mantilla le habría sido infiel a su esposo más de una vez, según productora: "Con su compañero"

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde que Gustavo Salcedo anunció mediante un comunicado su separación de Maju Mantilla tras 13 años de matrimonio, no han parado las especulaciones. Ahora, las revelaciones de la productora Verónica Alcántara en el programa Chimi Churri han encendido aún más la polémica, pues aseguran que la exreina de belleza habría engañado a su aún esposo.

Matrimonio de Gustavo y Maju llega a su fin

La bomba estalló cuando Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, decidió hacer público el fin de su matrimonio. Lo hizo a través de un extenso comunicado en el que confirmó que, tras varios meses intentando salvar la relación, ambos llegaron a la conclusión de que ya no podían continuar.

"Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. (...) Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos", se lee en el comunicado.

Con esas palabras, el esposo de Maju Mantilla dejó claro que su historia de amor con la modelo llegaba oficialmente a su fin. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, después del anuncio, comenzaran a salir versiones sobre lo que habría pasado realmente entre ellos.

Maju le habría sido infiel a su esposo

En plena transmisión del programa Chimi Churri, la productora Verónica Alcántara soltó la bomba que nadie veía venir. Según reveló, fuentes cercanas a la pareja le habrían contado que esta vez no fue Gustavo Salcedo el infiel, sino Maju Mantilla.

"Mis fuentes dicen que ella habría sacado los pies del plato con un compañero que se sienta a su costado y dicen que está casado No me consta, no lo sé. ¿Por qué creen que en Latina están empezando a hacer la lavandería? Antes era en América con Jurguensen. Es una fuente muy confiable. Yo creo que se lo ha devuelto. Me dicen que no es la primera vez", afirmó Alcántara en vivo.

El conductor Christian Bayro respaldó la versión y agregó que en Latina ya se sabía de la separación desde hace meses. "Según nuestro amigo César Seijas, los auspiciadores están asados. Los auspiciadores respetaron su dolor, su luto, pero hoy también faltó. (...) En los pasillos de Latina hay rumores. A mí lo que me han dicho es que ese matrimonio está partido hace rato", comentó.

Aunque Maju Mantilla y Gustavo Salcedo no han confirmado ni desmentido lo dicho por la productora de Chimi Churri sobre una presunta infidelidad, el final de su matrimonio ya es un hecho. Ambos coinciden únicamente en que seguirán siendo padres comprometidos con el bienestar de sus hijos.