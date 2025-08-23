Venus Williams retorna al US Open a sus 45 años: Este es el motivo por el que podrá jugar

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La emblemática tenista norteamericana Venus Williams está a puertas de su participación número 25 en el Abierto de Estados Unidos (Us Open), competición en la que competirá el próximo 25 de agosto ante la checa Carolina Muchová.

La edad de Venus Williams

Pese a que los ojos del enfrentamiento entre ambas deportistas deberá estar en el desarrollo del cotejo mismo, la edad a la que participa Venus Williams llamará la atención. Ello debido a que con sus 45 años, marcará un antes y un después ya que nadie ha competido en individuales en New York desde el año 1981.

Cabe recordar que la destacada tenista no jugaba el Abierto de Estados Unidos desde su derrota en la primera ronda en el año 2023. Posteriormente, retornó a la competición en julio después de casi un año y medio de ausencia. Además, logró su primer partido en el torneo en Washington, previo a caer en segunda ronda.

Venus Williams debutó en el Abierto de Estados Unidos, hace 28 años, cuando apenas tenía 17 años. Asimismo, en 1997 disputó una edición que le llevó hasta la etapa final de la competición en la que fue derrotada por la suiza Martina Hingis.

La alegría de su vuelta

En diálogo con la prensa, este sábado 23 de agosto, Venus Williams se refirió acerca de este regreso a un torneo tan importante como el Abierto de Estados Unidos y expresó la emoción que siente al realizar ello."Es súper emocionante estar de vuelta", manifestó la deportista que actualmente ronda el puesto 600 del ránking femenino.

En consiguiente, la tenista acotó: "Esto no me hace envejecer, simplemente hace que sea algo todavía más emocionante". De otro lado sobre su retiro afirmó con firmeza que siempre se avizora jugando el deporte que siempre amó. "Creo que siempre jugaré tenis, está en mi ADN, así que siempre estaré ahí, ahora o dentro de 30 años", expresó la tenista de 45 años.

Williams es ganadora de 23 trofeos de Grand Slam en individuales y dobles. También, cinco trofeos individuales en Wimbledon y también ganó el Abierto de Estados Unidos en 2000 y 2001. Eso junto a ellos 14 títulos de Grand Slam en dobles femeninos, junto a su hermana Serena y dos en dobles mixtos.

De esta manera, la emblemática tenista estadounidense Venus Williams acaparó las miradas en el Abierto de Estados Unidos (Us Open) tras saberse que participará en dicha competición a sus 45 años, marcando así un hecho sin precedentes ya que nadie lo ha hecho a esa edad desde 1981.