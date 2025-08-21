Maju Mantilla y el INESPERADO video que compartió previo a su ruptura con Gustavo Salcedo: Fui yo que te dejó

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El esposo de Maju Mantilla anunció el fin de su matrimonio con la exMiss Mundo, a través de un comunicado. Sin embargo, los seguidores de la conductora de 'Arriba mi gente' quedaron sorprendidos con un inesperado video compartido previo a conocer su ruptura amorosa.

Esposo de Maju Mantilla revela el fin de su relación

El día de ayer, 20 de agosto, Gustavo Salcedo remeció la farándula local con un potente mensaje en su cuenta de Instagram. El deportista revelaba que tras varios meses transcurridos, por un aparente mutuo acuerdo, daba por concluida su historia de amor con la exreina de belleza, Maju Mantilla.

En el comunicado pedía la comprensión de todos por no dar mayores detalles sobre el motivo que habría desencadenado el fin de su relación. Asimismo, destacaba que pese a esta decisión de no seguir sus caminos juntos, seguirían velando por el bienestar de sus dos hijos.

"Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. (...) Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino (...)", se lee en el comunicado.

Mientras tanto, Maju Mantilla no se pronunció en sus redes sociales, manteniendo la misma discreción que la ha caracterizado a lo largo de su vida personal, incluso tras el ampay de su esposo en 2023, donde se le veía entrando a un hotel con otra mujer.

Esposo de Maju Mantilla anuncia el fin de su matrimonio.

Video de Maju Mantilla previo al anuncio

Tras esta noticia, los seguidores no dudaron en revisar las otras redes de Maju como TikTok, llevándose una gran sorpresa. Pues bien, uno de los videos grabados por la exreina de belleza fue catalogado como una pista de su inminente separación.

En el material audiovisual subido en la famosa plataforma china, el 2 de agosto, se ve a Mantilla cantando una canción, cuya letra sería, aparentemente, acorde a la situación sentimental que atravesaba.

"Tu historia está mal contá, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te deje, esa historia está al revés", se escucha en el fondo musical del video, donde la conductora de televisión se luce con una gran sonrisa ante la cámara de su celular.

Cabe destacar que ese no sería la última aparición de la modelo en redes. El más reciente clip es de su participación en el programa 'Arriba Mi Gente', donde se mostró sonriente y bailando con un vestido azul, sin imaginar que hoy en día volvería a acaparar los titulares de la farándula local tras el comunicado de su esposo revelando el fin de su matrimonio.

¿Qué dijo Maju Mantilla tras el comunicado?

Maju Mantilla no se ha pronunciado sobre el tema e incluso habría optado por mantenerse alejada de la prensa y de los medios de comunicación hasta el punto de ausentarse en la conducción del programa 'Arriba mi gente', lo que ha generado preocupación y especulación en su entorno más cercano.

De esta manera, los seguidores de Maju Mantilla quedaron anonadados con un video compartido por la exMiss Mundo en TikTok que sería una clara pista de su separación con Gustavo Salcedo.