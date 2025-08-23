ATU informa demora en servicio del Metropolitano por cogestión vehícular causada por accidente

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó demoras en el servicio del Metropolitano, debido a una congestión vehicular ocasionada por la caída de un poste de luz en la Vía Evitamiento, el distrito del Rímac.

Demora en servicio del Metropolitano

La ATU informó que algunas unidades del servicio C llegan únicamente hasta la estación Central, mientras que los buses del servicio A circulan por la avenida Alfonso Ugarte.

Algunos pasajeros han optado por bajarse de las unidades para caminar más de 30 minutos para llegar al puente Acho y abordar otros buses que han ingresado en contra por el puente Huánuco y así continuar con su camino.

En este momento las autoridades vienen trabajando con una grúa para poder quitar el poste y liberar la vía para descongestionar la zona y permitir nuevamente la circulación de las unidades que han sufrido de tráfico durante horas.

🔴 #ATUInforma | Debido a la caída de un poste en la Vía de Evitamiento, se registra congestión vehicular que afecta la circulación de los buses del Metropolitano. pic.twitter.com/rc4d4Zwi5q — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 24, 2025

Poste bloqueó la Vía Evitamiento

Según la información obtenida por Exitosa, el hecho se dio en horas de la tarde, antes de llegar a la avenida Abancay. La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra resguardando la zona ante la presencia de autos y motocicletas que se encuentran varados.

El incidente ocasionó caos vehicular, pues según se visualizó, el poste permanece en plena vía, por lo que los efectivos policiales cercaron la zona, para evitar que ciudadanos se acerquen ante la presencia de cables que han resultado expuestos. Asimismo, se observó personal de Rutas de Lima realizando las coordinaciones correspondientes para el levantamiento del poste.

Debido a esta ocurrencia, algunos conductores de vehículos que permanecen en la zona esperando que las autoridades realicen las labores necesarias para poder continuar con sus rutas, dialogaron con Exitosa. Muchos de los choferes eran motorizados que realizan entregas de delivery, e informaron que fueron perjudicados por el accidente, pues habrían perdido entre 30 a 40 soles por la hora de espera.

Por su parte, Lima Expresa se pronunció a través de X, informando del cierre de la vía y que se desviará el tránsito desde el puente Caquetá. Tras dos horas de trabajo, finalmente informaron que lograron liberar la vía con el uso de una grúa, reestableciendo el tránsito en el carril central y derecho de la Vía Evitamiento.

De esta manera, la ATU informó de demoras en el servicio ocasionadas por la congestión que generó la caída de un poste de luz en plena Vía Evitamiento.