¡Atención! Retiran poste de luz que cayó en plena Vía Evitamiento: Liberan carriles tras horas de bloqueo

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa Lima Expresa informó sobre el retiro del poste de luz que se cayó en plena Vía Evitamiento a la altura del puente de Abancay, este sábado. Según precisó, se han liberado los carriles central y derecho en sentido de norte a sur, por lo que los conductores podrán continuar sus viajes tras horas de encontrarse varados.

Liberan carriles tras horas de bloqueo

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la operadora de la Vía Expresa Línea Amarilla y la Vía de Evitamiento adjuntó imágenes de lo que fue el trabajo por parte de su personal que realizó el remolque de dicho poste de alumbrado, el cual tenía cables y fierros expuestos.

"Se libera el carril central y derecho de la Vía de Evitamiento con sentido al sur, a la altura del puente Abancay", se lee en su publicación realizada este 23 de agosto.

De tal modo, informaron que los carriles liberados fueron el central y derecho de la Vía Evitamiento, exactamente en el sentido de norte a sur; ello a la altura del puente Abancay, luego de varias horas de bloqueo, en donde conductores y pasajeros se vieron afectados.

Motociclistas y autos continúan sus rutas

Nuestro medio permaneció en el lugar de los hechos, en donde se vino reportando desde el inicio del incidente registrado en horas de la tarde de este sábado 23 de agosto. En imágenes se pudo visualizar el restablecimiento del tránsito. Cerca de 100 motociclistas pudieron continuar sus rutas tras horas de permanecer varados.

Según se conoció, hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), parte del Cuerpo General de Bomberos y además, personal de la empresa encargada del mantenimiento de las vías.

Alcalde de Rímac pide revisión de postes

Cabe mencionar que, nuestro medio mantuvo comunicación con el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa Villegas, quien brindó detalles de lo ocurrido y además, hizo un llamado a la empresa encargada para que se realice una revisión exhaustiva de todos los postes de alumbrado público implementados de extremo a extremo.

"Las condiciones en que se ha caído y la forma en como se ha caído y que gracias a Dios no hubieron víctimas que lamentar, es un SOS, es muy peligroso, es un poste de más de 25 metro que ha cruzado todo lo que es el circuito de norte a sur a falta de lo que es el puente Ricardo Palma en el Rímac", dijo a la prensa.

De esta manera, se registró la liberación de carriles en sentido al sur, a la altura del puente Abancay, en la vía Evitamiento, tras el retiro del poste de luz que cayó afectando el tránsito de vehículos en horas de la tarde de este sábado.