Cint G, hija de Tongo, destruye a Leslie Shaw: "No canta bien, no sé qué tanto se cree"

Leslie Shaw se encuentra en el ojo del huracán de la farándula local al protagonizar uan serie de intercambio de palabras con la cantante de cumbia Marisol y el compositor Carlos Rincón. Al respecto de estas trifulcas, la artista Cint Gutiérrez, hija del recordado Tongo, salió al frente para lanzar duras críticas a la siempre polémica 'rubia'.

Cint G arremete contra Leslie Shaw

Cint Gutiérrez fue abordada por la cámaras de un programa de espectáculos y se refirió tajantemente sobre los recientes enfrentamientos en los que se encuentra envuelta la intérprete de 'Faldita'. Sin titubeos la joven cantante criticó la actitud de Shaw con 'La Faraona de la cumbia' y opinó que sus conflictos son "para vender show nada más". Además, se animó a afirmar que la exmodelo no canta bien.

"Leslie Shaw no canta muy bien que digamos. No sé por qué se pelea tanto con la gente, creo que solamente quiere hacerlo para vender show nada más. Sinceramente como cantante Leslie Shaw, ella misma ha reconocido, he visto que ha salido a una entrevista a decir: "Yo no canto tan bien", Ella solita. Yo no sé por qué está buscando hacer canciones", manifestó la cantante.

Y como si lo anteriormente dicho no hubiese sido suficiente, Cint G se animó a darle un consejo con cierta picardía a Leslie Shaw porque consideró que la artista "ya ha perdido su voz".

"Mi consejo para ella, humildemente, es que deje la carrera musical, que se vaya a estudiar unos meses y que venga potenciada por qué no sé qué tanto se cree que hay niveles, encima quiere cobrar cuando ella vocalmente ha perdido la voz", expresó la hija de Tongo.

El inicio del conflicto entre Leslie Shaw y Marisol

El enfrentamiento entre Leslie Shaw y Marisol inicó cuando la 'rubia' lanzó un fuerte comentario contra la cumbiambera, en medio del nuevo videoclip de la agrupación Armonía 10.

Fiel a su estilo polémico, Shaw criticó duramente al reciente video del nuevo tema de la 'Faraona de la cumbia' y manifestó: "A estas alturas, qué haga cumbia, bachata, salsa... cualquier cosa que yo haga, hay niveles y los demuestro, ¿no? Porque qué divertido es hablar así: 'hay niveles, hay niveles', cuando haces un videoclip de 5 soles".

De esta manera, Cint Gutiérrez, hija del recordado Tongo, se refirió a los recientes conflictos de los que ha sido protagonista Leslie Shaw con la cantante Marisol y el compositor Carlos Rincón.