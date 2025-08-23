Susana Alvarado rompe su silencio tras supuesto ampay que la involucra en infidelidad a Paco Bazán

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susana Alvarado rompió finalmente su silencio tras la difusión de un supuesto ampay que la involucraba en infidelidad a Paco Bazán. La cantante de Corazón Serrano decidió salir al frente para aclarar los rumores y mostrar que su relación con el comentarista deportivo sigue firme y estable.

¿Ampay de Susana Alvarado?

Todo comenzó con un video publicado en TikTok que llevó a los usuarios a especular sobre la vida privada de Susana Alvarado. El clip, titulado "Cumbiambera engaña a conductor de televisión con dueño de agrupación musical", generó gran curiosidad y rápidamente se volvió viral.

La promoción del supuesto ampay estuvo acompañada de la canción "No te preocupes por mí" de Dilbert Aguilar junto a Corazón Serrano. Aunque no se mencionaban nombres directamente, las referencias hicieron que los internautas asociaran rápidamente el contenido con la cantante, provocando todo tipo de especulaciones.

Sin embargo, el contenido nunca fue emitido oficialmente por Magaly TV, La Firme, lo que evidencia que se trató de un material especulativo creado para generar viralidad, más que una prueba concreta de algún escándalo.

La respuesta de Susana Alvarado

Lejos de entrar en polémicas, Susana Alvarado respondió desde su cuenta oficial de Instagram con una estrategia simple pero efectiva. La cumbiambera publicó una fotografía junto a su pareja, el comentarista deportivo Paco Bazán.

La imagen, donde se les ve sonrientes y etiquetándose mutuamente, fue interpretada por sus seguidores como una manera sutil pero contundente de desmentir los rumores sin necesidad de palabras.

Además, las historias compartidas por la pareja mostraron su reciente viaje a Iquitos, dejando claro que la relación sigue estable y que ambos buscan disfrutar de su tiempo juntos lejos de los comentarios malintencionados.

Paco y su apoyo a Susana tras incidente en Piura

Recordemos que Paco Bazán ha mostrado públicamente su apoyo a Susana Alvarado. En julio pasado, la cantante vivió un momento crítico cuando su vivienda en Piura fue atacada a balazos por presuntos extorsionadores.

Durante su programa de televisión, Paco Bazán le dedicó un emotivo mensaje a la cantante de Corazón Serrano, resaltando su fortaleza y el cariño constante que recibe de sus seguidores.

"Mi agradecimiento porque estuve revisando todas las muestras de solidaridad de toda tu comunidad, de todo tu fandom. Sé que te quieren muchísimo por lo genial y talentosa que eres. También quieren a tu familia. Lo mismo para tu familia, todo mi respeto", dijo en aquella oportunidad.

Tras romper su silencio, Susana Alvarado dejó claro que los rumores sobre un supuesto ampay que la involucra en infidelidad a Paco Bazán no tienen fundamento. La cantante de Corazón Serrano reafirmó su relación con el comentarista deportivo, demostrando que la confianza y el cariño entre ambos siguen intactos.