Eventual Retiro ONP 2025 de hasta 4 UIT: ¿Quiénes serían beneficiarios del desembolso de hasta S/21,400?

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una buena noticia podría llegar a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Pues bien, se presentó un proyecto de ley que permitiría el retiro extraordinario y voluntario de hasta 4 UIT (S/21,400) de los fondos acumulados en la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Descubre quiénes se beneficiarían con este eventual desembolso.

Proyecto para retiro ONP de hasta S/21,400

El congresista Darwin Espinoza presentó el proyecto de Ley N° 12097/2025-CR, en el que se "estipula un incremento gradual de pensión de jubilación a favor de las familias peruanas, con la finalidad de contribuir con la reactivación económica del país".

La propuesta legislativa busca la posibilidad del desembolso de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen aproximadamente S/21,400. En caso se apruebe, se dé luz verde al proyecto de ley y se promulgue, se establecería el paso a paso para solicitar, validar y recibir el dinero, con un plazo máximo de 30 días para su entrega.

"El desembolso puede realizarse en una o más armadas, según lo dispone el reglamento, priorizando criterios de equidad, vulnerabilidad y urgencia económica", asegura la iniciativa.

Se definirá un procedimiento específico: los beneficiarios deberán presentar su solicitud siguiendo el cronograma oficial, que será anunciado junto a la publicación de la norma reglamentaria.

¿Quiénes se verán beneficiados con el desembolso?

Asimismo, el proyecto de ley señala que el desembolso de hasta 4 UIT de los aportes a la ONP podría realizarse en una sola entrega o en varias armadas, dependiendo de lo que dispongan las disposiciones complementarias.

La prioridad se daría a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, urgencia económica o enfrenten necesidades más críticas. En ese marco, se revela que el beneficio alcanzaría a todos los afiliados al Decreto Ley N.º 19990, tanto a trabajadores en actividad como a exaportantes , siempre y cuando no hayan accedido aún a una pensión ni se hayan trasladado al sistema privado (AFP).

"La presente ley es aplicable a todos los ciudadanos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley N.° 19990), que se encuentren en condición de aportantes activos o exaportantes que no hayan accedido a una pensión de jubilación", señala el proyecto de ley del partido Podemos Perú.

Proyecto de ley del congresista Darwin Espinoza podría habilitar el retiro ONP de hasta 4 UIT.

Aumento de pensiones

La propuesta legislativa del congresista Darwin Espinoza no se limita al retiro de la ONP, ya que también propone modificar la Ley que establece medida de acceso a una pensión proporcional a los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones, Ley 31301, para establecer y elevar los montos de la siguiente manera:

Pensión de los afiliados con 65 años y con aportes de al menos 10 años y que no lleguen a 15, será de S/ 900.

y que no lleguen a 15, Pensión para quienes tengan 65 años y por lo menos 15 años y menos de 20 años de aportes, será de S/1,300 todos los meses.

El eventual retiro buscaría atender a más de 4.7 millones de afiliados y exaportantes, quienes podrán acceder de forma extraordinaria y voluntaria a sus fondos.

Proponen cambio del sistema nacional de pensiones.

De esta manera, se reveló que el proyecto de ley de Darwin Espinoza, que buscaría el retiro de hasta 4 UIT de los fondos acumulados de la ONP estaría dirigido exclusivamente a los afiliados que se encuentren en condición de aportantes activos o exaportantes que no hayan accedido a una pensión de jubilación ni se hayan trasladado al Sistema Privado de Pensiones (SPP).