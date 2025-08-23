La Libertad: CUPAZ logró la captura de 7 presuntos delincuentes involucrados en la minería ilegal

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas informó que lograron dar con la detención de 7 presuntos delincuentes vinculados a la minería ilegal en Pataz, La Libertad, tras un arduo enfrentamiento armado.

Detienen delincuente vinculados a minería ilegal

A través de sus redes sociales el Comando Conjunto de las FF. AA. dio a conocer del duro golpe a la minería ilegal en una zona donde abunda este acto delictivo. La detención se realizó en el sector de Carhuabamba, en el anexo de Pueblo Nuevo.

Según las autoridades los delincuentes habían atacado a un grupo de trabajadores de la empresa minera Sanone, que fue víctima de un ataque con armas de fuego perpetrado por una organización criminal. El ataque dejó como resultado un muerto, Nicolás Esteban Alayo Flores; quedaron heridos Efraín Castillo Vera, Amílcar Ramírez Roque y Gregorio Alayo Gómez y un rehén Roymel Polo Zegarra.

Fue ante estos hechos que el Comando de Operaciones del Norte, a través del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ), conformado por personal, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutaron exitosamente la Acción Militar "AWQA", Lograron recuperar lo restos del trabajador fallecido, evacuar a los heridos y recatar con vida al ciudadano secuestrado.

Operativo exitoso

Durante 36 horas ininterrumpidas de operaciones dentro de la bocamina asaltada, se resistió un constante hostigamiento con armamento de largo alcance, sollamados y detonaciones de explosivos. Pese a la violencia empleada por los individuos, las fuerzas del orden lograron mantener el control del área y avanzaron en el dominio de las galerías internas.

El enfrentamiento resultó en cinco presuntos delincuentes heridos y dos rendidos, quienes fueron detenidos. En esa línea, se logró la incautación de dos armas de fuego, municiones y material explosivo.

A raíz de la operación, un efectivo policial resultó herido por un proyectil de arma de fuego en el pie derecho, actualmente se encuentra estable. La acción se llevó a cabo en el marco del Estado de Emergencia en la zona, constituyendo un duro golpe y contundente a la organización criminal que operaba en la zona.

De esta manera el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio a conocer de una exitosa operación que duró 36 horas, resultando en la detención de 7 presuntos delincuentes vinculados a la minería ilegal en Pataz, La Libertad.