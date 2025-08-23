Susel Paredes contra retorno de Santiváñez al Gabinete: "Es un insulto a quienes lo botamos por incompetente"

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la congresista de la República, Susel Paredes, se pronunció sobre la designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia. Según precisó, la decisión de Dina Boluarte resulta ser un "insulto" para los congresistas que lo censuraron en marzo del presente año por falta de idoneidad para ejercer el cargo de titular del Ministerio del Interior.

"Fui la promotora de su censura"

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Te Escucha, la parlamentaria cuestionó severamente la decisión de la mandataria Boluarte Zegarra en retornar a Santiváñez al Gabinete. Recordó su trabajo para hallar la censura de dicho personaje cuando era ministro del Interior.

"Este cambio es un insulto a quienes lo hemos botado y lo hemos despedido de su trabajo por incompetente. ¿Qué relación tiene con Dina como para no poder vivir sin él?", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Paredes indicó que se estaría "premiando" a Juan José Santiváñez al designarlo como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Según indicó, se estaría "insultando" a la representación nacional con su retorno al Ejecutivo; además, expresó su indignación debido a que fue la promotora de la censura de Santiváñez.

En tal sentido, la parlamentaria puso en duda la relación entre Dina Boluarte y Juan José Santiváñez, debido a que considera que "no puede vivir" el uno sin el otro; ello, recordando que cuando se le censuró como titular del Mininter, Boluarte le inventó un cargo de "coordinador de ministerios".

Cabe mencionar que, Susel Paredes se refirió a la coincidencia que se haya realizado la juramentación de Santiváñez como nuevo ministro de Justicia, justo cuando se han presentado cuestionamientos contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por el cambio de establecimiento penitenciario del expresidente Martín Vizcarra. "Algo puede querer decir este cambio", precisó.

Cambios en el Gabinete Ministerial

La ceremonia de juramentación se llevó a cabo este sábado 23 de agosto, exactamente iniciando al medio día. Según se pudo visualizar, los cambios se dieron en las carteras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Desarrollo e Inclusión Social y en el de Justicia y Derechos Humanos.

La presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Ana Peña Cardoza como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y a Fanny Montellanos como la nueva titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en reemplazo de la saliente Leslie Urteaga, quien puso fin a su trabajo durante la gestión de Boluarte.

De esta manera, la congresista de la República, Susel Paredes, criticó la designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia, debido a que resulta ser un "insulto" para los congresistas que lo censuraron en marzo del presente año por falta de idoneidad para ejercer el cargo de titular del Ministerio del Interior.