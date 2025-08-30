Secuestro de recién nacida en Trujillo: PNP detiene a falsa enfermera que raptó a menor de edad

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Trujillo

Un hecho lamentable captó la atención de todo Trujillo el pasado viernes 29 de agosto. Una bebé, de solo día y medio de nacida, fue secuestrada por una mujer que habría estado vestida como enfermera al interior del Hospital Belén.

Bebé fue secuestrada de hospital en Trujillo

De acuerdo a la declaración de la abuela de la menor, una presunta trabajadora de salud acudió a la habitación donde se encontraba junto con su madre y se la llevó para un supuesto chequeo médico de aproximadamente 20 minutos.

Sin embargo, con el correr de las horas la bebé nunca apareció por los que los familiares se alertaron y procedieron a denunciar el hecho.

"Yo llegué a las tres de la tarde, a la hora de la visita, pero encontré a mi nuera dormida. Tras despertarla le pregunté por la bebé y me dijo que se la habían llevado para el control, que en 20 minutos la traían, pero nunca más volvió", indicó la abuela.

Afortunadamente, agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes entregaron a la bebé a su madre tras encontrarla, también realizaron la captura de la principal responsable de este secuestro en el Hospital de Belén. De acuerdo a información de La República, la mujer, aproximadamente 20 años, fue intervenida en un cuarto arrendado en la urbanización Las Casuarinas de Trujillo.

Falsa enfermera fue capturada tras secuestro de bebé en Trujillo.

Investigan secuestro de bebé en Trujillo

El presidente de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, Aníbal Morillo, indicó que las investigaciones continuarán adelante para determinar la culpabilidad de esta mujer. A su vez, se busca si contó con la complicidad de demás integrantes de este centro de salud ya que ingresó vestida de enfermera sin ningún tipo de identificación.

Además, burló la seguridad en diferentes filtros del hospital generando grande sospechas en las autoridades de salud locales. Para ello, analizarán imágenes captadas por las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

"Hemos autorizado la visualización de las cámaras internas y externas como parte de la investigación de la Policía Nacional, además del recorrido por todos los ambientes que crean necesarios y la entrega de la relación de todo el equipo que se encontraba en ese momento de turno", indicó Morillo.

De esta manera, la Policía Nacional del Perú logró capturar a la falsa enfermera acusada de secuestrar por varias horas a una bebé en la ciudad de Trujillo. La mujer, de solo 20 años, ingresó vestida con una bata blanca y se llevó a la menor.