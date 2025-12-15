15/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un autobús escolar que regresaba de una excursión se precipitó a un abismo, dejando un saldo preliminar de al menos 17 fallecidos y más de 10 heridos. Las autoridades investigan las causas del accidente que causó gran conmoción a nivel internacional.

Bus escolar cayó a un barranco en Antioquia

En diciembre, varias promociones escolares realizan viajes para tener un grato recuerdo por fin de año; sin embargo, una excursión de grado 11 de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello terminó en tragedia en la madrugada del domingo.

El autobús en el que se movilizaba el grupo de jóvenes, recién egresados, cayó por un precipicio en una zona rural de Remedios, una región caracterizada por carreteras angostas, pendientes pronunciadas y condiciones de alto riesgo para el transporte terrestre.

Los estudiantes regresaban en el bus tras celebrar su graduación en Tolú, sin imaginar que el conductor del vehículo perdería el control y cayera desde una altura de 40 metros hasta el fondo de un abismo con una quebrada. Entre las primeras hipótesis está que el chofer se habría quedado dormido.

Según los reportes iniciales de Senior Prom Fest, el operador de servicios de fiestas y entretenimiento contratado, el autobús transportaba a 34 egresados, a los que se sumaba el conductor, un guía y un conductor suplente.

A esta hora, en Bello, Antioquia, se lleva a cabo una velatón por las 17 víctimas que dejó el accidente de tránsito de un bus en el que viajaba un grupo de estudiantes del grado once.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/DabZ47vrWS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 15, 2025

Investigan accidente que dejó más de 10 fallecidos

Testigos relatan que tras la caída, uno de los jóvenes sobrevivientes logró salir por sus propios medios del abismo y, buscando ayuda, detuvo un tractocamión para dar aviso sobre la gravedad del siniestro. Tras tener conocimiento de la emergencia, el cuerpo de bomberos de Remedios y Segovia se movilizaron hasta el lugar del accidente.

Lamentablemente, se reportó un saldo de al menos 17 personas fallecidas y 20 heridos, varios de ellos menores de edad. Esta noticia fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de sus redes sociales, lamentando lo ocurrido y calificando el suceso como "un hecho muy triste para la comunidad", especialmente en temporada de festividades decembrinas.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro. Entre tanto, Antioquia guarda silencio y se une en oración por las víctimas y sus familias. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio su pésame a las familias afectadas: "No me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres".

Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes que retornaban al municipio de Bello, después de celebrar su grado, en las playas de Sucre.



Hablé, en Remedios, con algunos familiares de los heridos y con los jóvenes, quienes... pic.twitter.com/wCwNCV4VFV — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025

Decretan tres días de duelo por accidente

Tras el siniestro que se registró en el norte de Colombia, entre los municipios de Remedios y Zaragoza, el Liceo Antioqueño compartió imágenes de los estudiantes fallecidos como homenaje póstumo, mientras que la Alcaldía de Bello anunció la suspensión del encendido del alumbrado navideño como muestra de respeto.

Asimismo, se reveló que el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial modificaron temporalmente sus perfiles en redes sociales, incorporando símbolos de luto. Mientras que el departamento de Antioquia decretó tres días de duelo por las víctimas.

"¡Cuando los papás lloran la partida temprana de un hijo, el cielo se estremece! Antioquia decreta tres días de duelo por las víctimas del accidente vial en carreteras del Nordeste. Las banderas en los edificios públicos se izarán a media asta en su honor", expresó el gobernador Andrés Julián Rendón en su cuenta de X.

El debate de seguridad vial en zonas rurales vuelve a ponerse sobre la mesa, luego de que se revelara que un bus escolar cayó a un barranco en el departamento de Antioquia, en Colombia, dejando un saldo de al menos 17 fallecidos y 20 heridos el último domingo, 14 de diciembre.