Guillermo Dávila lanza EMOTIVA promesa a su hijo Vasco Madueño tras muerte de su madre

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vasco Madueño anunció la muerte de su madre tras su lucha contra el cáncer. En medio de esta situación se resaltó la promesa que su padre, el cantante Guillermo Dávila, le habría realizado durante su participación en 'El Valor de la Verdad'.

Vasco Madueño confirma la pérdida de su mamá

Tras meses alejado de las redes sociales, Vasco Madueño reapareció lanzando un sentido mensaje con el que confirmaba la lamentable pérdida de su mamá. Según precisó, su progenitora partió durante la madrugada del 22 de noviembre, "después de una ardua lucha" contra una dura enfermedad como el cáncer de cuello uterino.

En su comunicado, que estremeció a la farándula peruana, reveló que no estuvo solo durante este momento de duelo, sino que contó con la compañía y el apoyo de amigos y familiares, y en especial, de su padre, el cantante venezolano Guillermo Dávila, quien pese a un principio tuvieron una tensa relación, lograron crear un buen vínculo.

"Hola a todos. Me imagino que se preguntarán qué ha sido de mí todo este tiempo que he estado ausente. Estos últimos dos meses, la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella", precisó el joven artista.

Confesión y promesa de Guillermo Dávila a su hijo

En medio de esta situación, no se pudo dejar de lado lo que será las más sorpresivas confesiones de Guillermo Dávila durante su participación en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV). No solo contará detalles inéditos de su vida privada y artística, sino que recordó la confrontación que su hijo Vasco Madueño le hizo por decir "fue un accidente que él lo haya tenido".

"¿Por qué dijiste que yo era un accidente?. (...) ¿Qué respeto se te puede tener cuando abandonas al niño?", se le escucha decir en el temido 'sillón rojo' de 'EVDLV', a lo que seguidamente no dudaría en lanzar una promesa a su pequeño, reiterándole lo orgulloso que está por el hombre que es hoy en día.

"'Pana', estoy muy orgulloso de ti y quisiera poder ayudarte el resto de mi vida", precisó Dávila, dejando entrever que no dudará en estar siempre presente para él y en especial, en estos momentos de duelo por el fallecimiento de su madre Jessica Madueño, así como en cada una de las metas que se trace en la vida.

Es así que en medio de la noticia de la muerte de la madre de Vasco Madueño, se recordó lo que será la entrevista a Guillermo Dávila en 'El Valor de la Verdad' este domingo, donde le realizará una emotiva promesa a su hijo de 23 años: "siempre ayudarlo".