Trujillo: Cinco heridos tras despiste de auto en la peligrosa 'pista del terror' de Laredo

Un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, dejó como saldo cinco personas heridas. El hecho ocurrió cuando un automóvil se despistó y terminó cayendo a una acequia en el cruce de ingreso a Tableros Peruanos, ubicado junto a la carretera longitudinal de la sierra de La Libertad.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el vehículo siniestrado, de placa T7S-499, era conducido por Eusebio Quezada Tumbajulca.

Tanto el chofer como sus acompañantes recibieron atención inmediata por parte del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), personal de serenazgo de Laredo y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Heridos atendidos y estabilizados

Entre los pasajeros se encontraba Carmen Rosa Miguel Bermúdez, quien fue trasladada en una ambulancia a una clínica cercana para una evaluación más detallada. Otro de los ocupantes, Mauricio Peña Irman, fue evacuado a un establecimiento de salud, donde logró ser estabilizado.

Asimismo, otros dos heridos fueron conducidos a emergencias en un vehículo de serenazgo, lo que permitió que recibieran asistencia médica sin mayores contratiempos.

Pese a lo aparatoso del accidente, ninguna de las personas involucradas presentó lesiones de gravedad. Tras pasar por evaluaciones médicas y un periodo de observación, todos los afectados recibieron el alta y retornaron a sus hogares.

La Policía ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del despiste, que hasta el momento no han sido esclarecidas.

Vecinos alertan sobre la "pista del terror"

Tras el accidente, vecinos de la zona señalaron que el cruce donde ocurrió el siniestro es conocido popularmente como la "pista del terror", debido a la frecuencia con que se producen accidentes de tránsito en ese punto.

La población de Laredo pidió a las autoridades implementar medidas que garanticen la seguridad vial y prevengan nuevas tragedias.

Entre las sugerencias planteadas destacan la colocación de señalización preventiva, reductores de velocidad y un mayor control policial en horas de mayor tránsito.

Los residentes enfatizaron que no se trata del primer accidente en la zona y que es urgente adoptar soluciones antes de que se produzcan consecuencias fatales.

