Fallece querida ACTRIZ tras dura lucha contra una enfermedad crónica: Fans lamentan su pérdida

La industria televisiva y del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de una querida y reconocida actriz a los 45 años. Su familia dio a conocer la noticia que dejó desconcertados a sus seguidores.

Fallece actriz estrella de 'NCIS: Los Ángeles'

A través de un comunicado en redes sociales, Georgia Carpani, anunció con pesar que su hermana, actriz australiana Rachael Carpani, perdió la vida a los 45 años luego de atravesar una prolongada enfermedad crónica que mantenía en reserva su diagnóstico.

Su pariente anunció que la artista, que alcanzó gran reconocimiento tras participar en las exitosas series estadounidenses NCIS: Los Ángeles y McLeod's Daughters falleció el 7 de diciembre, pero decidió dar a conocer la noticia recién este lunes, 15 de diciembre, para vivir el duelo alejados de las luces de las cámaras y en total reserva familiar. Además, destacó que Rachael Carpani, a pesar de que su muerte fue inesperada, partió en paz.

"Con gran pesar, Tony y Gael Carpani comunican que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani, falleció inesperada, pero pacíficamente tras una larga batalla contra una enfermedad crónica, en la madrugada del domingo 7 de diciembre", dice el comunicado.

Amigos y familiares se despiden de Rachael Carpani

Finalmente, aclararon que el funeral para darle el último adiós a la actriz Rachael Carpani será un evento privado, que se celebrará el viernes 19 de diciembre con familiares y amigos cercanos, lo que refleja el deseo de sus seres queridos de que se respete su duelo.

En redes sociales, sus seguidores han recordado el legado de Carpani, quien solía mantener un vínculo cercano con sus admiradores a través de sus plataformas. Asimismo, recordaron que la actriz de televisión había mencionado en anteriores ocasiones que padecía de endometriosis y adenomiosis y que en 2021 fue hospitalizada de emergencia por un fuerte dolor abdominal, el cual se agravó hasta requerir cirugía.

Trayectoria de la actriz Rachael Carpani

Rachael Carpani nació en Sídney y debutó en televisión en 2001 con una aparición en la serie australiana 'All Saints'. Posteriormente, participó en algunos episodios de 'Home and Away', antes de obtener el papel que marcaría su carrera.

Su reconocimiento internacional llegó con la serie dramática 'McLeod's Daughters' (Las hijas de McLeod), en la que interpretó a 'Jodi Fountain-McLeod'. Protagonizó cerca de 180 episodios del drama, que se emitió durante ocho temporadas, de 2001 a 2009.

Carpani más tarde se mudó a EE. UU. y consiguió un papel en el piloto de CBS, Law Dogs, junto a Janeane Garofalo. En 2009, Carpani apareció en NCIS: Los Ángeles con un pequeño papel junto a Chris O'Donnell y LL Cool J. También participó en la película Triangle con Liam Hemsworth.

Carpani fue protagonista en The Glades de A&E y Against the Wall de Lifetime, así como en varias películas para televisión, incluyendo If There Be Thorns y Seeds of Yesterday de 2015. En 2024, Carpani se unió al exitoso programa australiano Home and Away como Claudia Salini.

