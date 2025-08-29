Recién nacida reportada como desaparecida en el Hospital Belén de Trujillo apareció, según su familia

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La historia que generó conmoción en Trujillo la tarde del viernes 29 de agosto dio un giro inesperado. La familia de la recién nacida Luana, que había denunciado su desaparición en el Hospital Belén, informó de manera preliminar que la bebé ya fue encontrada.

La noticia devolvió un respiro de esperanza a los padres y abuelos, quienes habían pasado más de seis horas en completa angustia.

Hasta el cierre de esta nota, no existe una confirmación oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) ni del Ministerio Público. Sin embargo, los familiares aseguraron que la menor se encuentra nuevamente con ellos y que goza de buen estado de salud.

La confirmación preliminar se produjo en medio de un operativo desplegado por la PNP y la Fiscalía de Trata de Personas, que había asumido la investigación.

Fiscalía y Policía continúan con las diligencias

A pesar del alivio por la noticia, las autoridades no han detenido las indagaciones. La Fiscalía mantiene abierta una carpeta fiscal para esclarecer cómo una mujer, vestida con uniforme de enfermera, logró retirar a la bebé de la habitación de su madre sin que se activaran los protocolos de seguridad del hospital.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron que las cámaras de videovigilancia del establecimiento son clave para reconstruir el recorrido de la supuesta impostora. De igual manera, se indaga si existió complicidad interna o fallas graves en los controles de ingreso y salida.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En Trujillo, familiares de una recién nacida denunciaron que la bebé fue robada en el hospital Belén. Ellos exigen que las autoridades investiguen este suceso y logren recuperar a la menor.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552... pic.twitter.com/o4gIbaWJAc — Exitosa Noticias (@exitosape) August 30, 2025

La Fiscalía de Trata de Personas señaló que se emitirá un comunicado oficial una vez se confirme formalmente la aparición de la bebé y se determinen las circunstancias en que fue recuperada.

Familia pide justicia y mayor seguridad en hospitales

Mientras tanto, la familia de Luana expresó alivio pero también preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran los recién nacidos dentro de los hospitales públicos.

Pidieron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad en todas las maternidades de la región para evitar que hechos similares se repitan.

En los exteriores del Hospital Belén, decenas de vecinos y ciudadanos que se habían acercado para acompañar a los padres recibieron con satisfacción la noticia preliminar de la aparición de la bebé.

Sin embargo, también exigieron que se esclarezca el caso y que se sancione a los responsables.

La situación se mantiene en desarrollo, y la expectativa crece en torno al pronunciamiento oficial que permita confirmar de manera definitiva la recuperación de la recién nacida en el Hospital Belén de Trujillo y garantizar que no vuelva a repetirse un hecho similar en el país.