Rafael Vela ante disolución de Equipo Lava Jato: "No voy a aceptar que se ponga en tela de juicio mi actividad profesional"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los equipos especiales del Ministerio Público podrían ser disueltos en los próximos días, según anunció el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez. Ante esta posibilidad, Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Lava Jato, aseguró que no aceptará cuestionamientos a su trabajo ni a trayectoria profesional.

Según precisó Aladino Gálvez a El Comercio, tanto Vela como el fiscal provincial José Domingo Pérez, que pertenece también a este equipo, retornarían a sus fiscalías de origen, es decir, de lavado de activos.

Fiscal Rafael Vela asegura que "defenderá su honorabilidad"

Ante esta decisión de la Fiscalía de la Nación, en diálogo con Exitosa, el fiscal a cargo del equipo que investiga el caso 'Lava Jato' consideró que el fiscal supremo debería "escuchar" al fiscal superior provisional Germán Juárez Atoche, quien sostuvo que los equipos especiales deben continuar.

"Estos episodios se relacionan con el ejercicio del poder. Entonces, ahora que escuche al doctor Juárez, que tiene un conocimiento privilegiado y que además ocupa una posición de confianza", señaló.

Sin embargo, en caso se llegue a efectuar la desactivación del Equipo Lava Jato, Vela aseguró que no aceptará "bajo ningún concepto, que se ponga en tela de juicio mi actividad profesional" en caso se le intente atribuir "algún grado de ilicitud de algo", y que se defenderá "con toda energía, determinación y entereza".

"Sobre las decisiones que puedan ser tomadas por la Fiscalía de la Nación, ellos se tienen que hacer cargo de su responsabilidad. Tienen que hacerse cargo de sus efectos y consecuencias. Pero, si en algún momento atribuyen algún tipo de ilicitud, algún tipo de irregularidad, yo me tendré que defender en todos los aspectos, como lo he hecho en anterior oportunidad y he logrado prevalecer", agregó.

Respecto a si está entre los planes de Rafael Vela Barba renunciar, el fiscal aseguró que, dado que la institución "lo maltrata permanentemente", siempre hay un espacio para contemplarlo.

"Yo he sido suspendido cinco meses sin goce de haber, sin tener el seguro de salud al que tengo derecho. Ni siquiera se me ha reintegrado luego de haber sido anuladas todas esas decisiones ilícitas", detalló.

En ese sentido, el magistrado destacó que, en sus 23 años de carrera pública y 12 como juez anticorrupción de primera y segunda instancia, nunca se le ha aplicado una sanción de ninguna índole.

"Nunca he tenido ni siquiera una llamada de atención como sanción disciplinaria. Por tanto, yo voy a defender siempre mi prestigio y mi honorabilidad", manifestó.

Descarta ser candidato al próximo Congreso bicameral

Sobre los entredichos que lo señalaban como un "posible" candidato al próximo Congreso bicameral, el fiscal coordinador fue tajante en Exitosa al decir que no será parte de las elecciones del 2026, porque no está formado para tener vínculos con la política.

"Yo no lo puedo ser. Una de las tantas cosas que permanentemente se han dicho es que nosotros utilizamos el caso 'Lava Jato' para una agenda política. Eso ya precluyó, si las personas no renuncian hasta octubre ya no pueden participar en el proceso electoral", aseveró.

Rafael Vela, aseguró que, ante la decisión de disolver los equipos especiales, no aceptará cuestionamientos a su trabajo.