¡Así cayó! Arrestan a madre que recibía manutención para su ÚNICO hijo de TRES hombres distintos

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una madre ahora deberá enfrentar ahora a la justicia: se descubrió que cobraba pensión a tres hombres para su único hijo por seis años, según informó la Policía de Nueva Jersey. El caso causó gran revuelo a nivel internacional.

Cobraba pensión por su hijo a sus tres exparejas

Las parejas, por distintos motivos, dan por finalizada sus historias de amor. Algunos optan por la mejor forma para dar vuelta a la página su romance, pero al existir un hijo de por medio, este proceso no es nada sencillo. Sin embargo, una mujer causó gran revuelo por su inesperada acción no solo contra uno de sus ex, sino contra otros dos más: ¡los estafó!

Pues bien, se reveló que la mujer, que fue identificada por las autoridades como Alyssa Radford, consiguió que tribunales en Maryland, Minnesota y Nueva Jersey fallaran a su favor, obligando a cada uno de los tres hombres a depositar recursos pensando que estaban contribuyendo al bienestar de quien creían que era su hijo: Ninguno sabía de la existencia de los otros dos.

Con este método, Radford recaudaba 3,200 dólares mensuales, sumando un total aproximado de 230,400 dólares a lo largo de seis años. Gracias a ello, la madre llevaba un gran estilo de vida junto al menor: una residencia de cinco recámaras, con tres vehículos de lujo en su garaje. Sin embargo, su felicidad se vería opacada, luego de que las autoridades comenzaran a notar inconsistencias en los registros de paternidad.

Detenida y arrestada por estafa

De acuerdo al informe policial estadounidense, en los registros, aparecía el mismo niño, pero con diferentes nombres de padres. Este hallazgo levantó las sospechas, lo que conllevó una investigación más exhaustiva que ayude a esclarecer el caso, que finalmente terminó con la detención de Radford.

La mujer fue puesta bajo custodia judicial, mientras que el niño quedó a cargo de los agentes de cuidados infantiles locales. Por su parte, las víctimas continúan con indagatorias para determinar quién es el verdadero padre del menor.

Asimismo, se reportó que el caso sigue bajo investigación para determinar el verdadero impacto del engaño, así como para identificar si hubo otros involucrados en la manipulación de los registros de paternidad del niño. Las autoridades trabajan para esclarecer la situación y garantizar que el menor reciba el cuidado adecuado en un ambiente seguro.

Alyssa Radford detenida por engañar a sus exparejas con tema de manutención.

Es así como tras notar inconsistencias en los registros de paternidad, una mujer cayó y fue arrestada por la policía de Nueva Jersey, en EE. UU.: cobró manutención por su único hijo a tres hombres diferentes.