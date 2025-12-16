La Victoria: Incendio de grandes proporciones consume un almacén

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de que llegue la Navidad y en medio de la aglomeración de personas que acuden al Centro de Lima para realizar sus compras, un nuevo incendio se viene registrando, esta vez en el distrito de La Victoria.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro se originó pasado el mediodía de este martes 16 de diciembre, a la altura de la cuadra 4 del Jr. Antonio Raymondi, a dos cuadras de la Av. Miguel Grau, en pleno corazón victoriano.

Reporte de incendio

Emergencia en un almacén

El incendio tipificado como "Código 2" viene consumiendo un almacén y debido al humo tóxico que emana la zona de emergencia, los transeúntes han tenido que evacuar para no ser asfixiados y así salvaguardar su integridad.

Por su parte, los comerciantes aledaños a la Av. Manco Cápac han procedido a retirar sus productos hacia la vía, ante el peligro de que las llamas de fuego se expandan hacia sus depósitos y tiendas.

La labor de los "hombres de rojo" comenzó de inmediato para intentar controlar la emergencia, para ello vienen haciendo presencia nueve unidades de diferentes partes de la capital. Mientras, que personal de la Municipalidad de La Victoria y de la Policía Nacional, también han llegado al lugar de los hechos para acordonar el punto y desviar el paso de los vehículos de transporte público.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Frente a la nueva emergencia registrada en Lima, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración. Si bien es cierto que todavía no se confirma el origen del siniestro, todo indica que guardaría relación con la informalidad.