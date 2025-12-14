RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
La última oportunidad

Local de votación: ¡Atención! HOY es el último día para elegir dónde votar en Elecciones 2026

Hoy domingo 14 de diciembre vence el plazo para elegir local de votación según la cercanía al domicilio de los electores, quienes podrán seleccionar hasta tres opciones en la plataforma de la ONPE. Conoce aquí cómo hacerlo.

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/12/2025

¡Atención, electores! Hoy domingo 14 de diciembre es el último día del plazo para elegir el local de votación en la plataforma virtual de la ONPE de cara a las Elecciones 2026. Aprovecha la oportunidad de seleccionar un lugar cercano a tu domicilio para emitir tu voto de forma rápida y cómoda. Conoce AQUÍ cómo hacerlo.

Elige tres opciones de local de votación

A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará hasta este domingo 14 de diciembre su plataforma virtual de elección de los locales de votación. Este procedimiento estará disponible hasta las 11:59 p.m., por lo que la ciudadanía tendrá todo el día para hacerlo sin problemas.

La elección puede ser realizada por todos los electores hábiles residentes en el territorio nacional, incluyendo aquellos que cumplan 18 años el mismo día de los comicios. 

De 8,455 locales de votación disponibles para el desarrollo de la jornada democrática, los sufragantes podrán seleccionar hasta tres lugares cercanos a su domicilio, trabajo o ubicación de su preferencia para emitir su voto.

Elecciones 2026: conoce aquí cómo elegir tu local de votación.
Elecciones 2026: conoce aquí cómo elegir tu local de votación.

Estos tres locales deberán ubicarse, obligatoriamente, dentro del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del elector, según dirección válida al cierre del padrón electoral, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre del 2025.

Se podrá acceder a la plataforma Elige tu local de votación (ETLV) en tres idiomas: español, quechua y aymara.

En caso el votante posea algún tipo de discapacidad, lo puede consignar en el aplicativo. De esta forma, la ONPE le brindará atención preferencial en el local de votación que se le determine.

Según informó el órgano electoral, 2,3 millones de peruanos ya han elegido su local de votación, a través del portal que se encuentra abierto las 24 horas del día y en tres idiomas: español, quechua y aimara.

La selección de locales se puede realizar de dos maneras: vía web para PC de escritorio y vía web móvil para celulares o dispositivos portátiles.

¿Cómo elegir tu local de votación?

Ingresa a la plataforma "Elige tu local de votación a nivel nacional". Tras verificar su identidad, los ciudadanos deberán colocar su correo electrónico, número de celular, así como los datos de su ubigeo (departamento, provincia y distrito). Asimismo, el elector recibirá un correo electrónico con un mensaje de la ONPE para confirmar la dirección de correo. 

Posteriormente, la persona podrá hacer la elección de sus tres locales de votación de acuerdo al orden de su preferencia. Seguidamente, aparecerá un mensaje para que el usuario guarde sus opciones o pueda regresar y hacer modificaciones.

Al culminar, el usuario recibirá un correo con información sobre los tres lugares seleccionados.

En marzo de 2026, el elector podrá conocer el lugar que se le asignará para la jornada electoral. 

