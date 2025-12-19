La Bella Luz supera a Corazón Serrano y Son del Duke al ser premiada como la mejor orquesta del 2025

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Para nadie es un secreto que la cumbia es uno de los ritmos más escuchados y bailados en todo el Perú. Desde hace más de una década, este género anima todo tipo de reunión, además de llevar a la fama a las orquestas más destacadas.

La Bella Luz se corona como la mejor orquesta del 2025

Justamente, la noche de este último jueves 18 de diciembre se realizó la decimo segunda edición de The Golden Star Awards 2025 al interior del Hotel Holiday Inn de Miraflores. Durante esta gala, se premió a la mejor agrupación de cumbia del año donde La Bella Luz se consagró como la mejor del año.

La orquesta norteña dirigida por Óscar Custodio dejó atrás a otras grandes agrupaciones como Son del Duke, Corazón Serrano, Armonía 10 entre otros, durante esta importante gala. Además, en este evento estuvieron presentes las personalidades más importantes del mundo de la música.

Como se recuerda, La Bella Luz se ha ganado el cariño de la gente gracias al éxito de temas como 'Sed de amor', 'Disjockey', 'Niña tonta', 'Mix Gilda', entre otros. A eso se le suma el carisma de sus cantante Naldy Saldaña, Alejandra Guerrero, Ariana Gonzales, Valeria Zapata, Stiven Franco y Deyvis Paredes, quienes muestran su talento cada vez que aparecen en los escenarios.

¿Cómo nació el nombre La Bella Luz?

Por estos días, los miles de fanáticos corean por todo lo alto el nombre La Bella Luz sin saber como se bautizó esta agrupación. Óscar Custodio, fundador y director de la orquesta se refirió a ello en una pasada entrevista con La República.

Aquí, reveló que en un primer momento habían elegido el nombre 'Familia Custodio Chavesta', aunque dicha denominación no pegó como lo esperaba. Luego de ello, durante un almuerzo con su entorno más cercano, surgió el nombre que hoy es conocido en todo el Perú y que se ha coronado como la mejor de nuestro territorio.

"Un día, una emisora nos dijo que el nombre de la orquesta no era muy comercial y durante un almuerzo con amigos surgió el nombre 'La Bella Luz'. Además, yo tenía una abuela que se llamaba Luz. Así se quedó el nombre, pero fue un desafío posicionarlo", indicó meses atrás.

De esta manera, La Bella Luz se consagró como la mejor orquesta de todo el Perú en el 2025 en la última edición de los The Golden Star Awards 2025.