Sigue sumando refuerzos: Alianza Lima anuncia fichaje de Alejandro Duarte para la temporada 2026

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Continua la danza de incorporaciones a estas alturas del año y Alianza Lima sigue armando su plantel para la temporada 2026, en la que buscará volver a ser campeón nacional tras cuatro años y llegar nuevamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, como mínimo.

En ese sentido, apuesta por generar competencia en el arco y ante la muy posible ausencia del boliviano Guillermo Viscarra debido a que sería tomado en cuenta para disputar el repechaje internacional premundialista con su selección en marzo, la institución victoriana anunció el fichaje de Alejandro Duarte, quien hasta hace 48 horas perteneció a Sporting Cristal.

Nuevo defensor del arco blanquiazul

A través de sus redes sociales oficiales, la institución blanquiazul presentó al arquero nacional de 31 años con las siguientes palabras: "Un nuevo capítulo empieza. ¡Bienvenido, Alejandro Duarte!".

𝑼𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒆𝒎𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂. 💙📖



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨, 𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐃𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞!👏🏾 pic.twitter.com/LFTjjZC2AF — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 19, 2025

El portero con pasado de selección, también militó en Juan Aurich, Cienciano, Deportivo Municipal, Universidad San Martín de Porres y Sporting Cristal. A nivel internacional, fue formado en las divisiones menores de Bayer Leverkusen de Alemania; sin embargo, es en México donde más tiempo permaneció, al haber estado en Lobos BUAP, FC Juárez y Zacatepec. También militó en el Sportivo Luqueño de Paraguay y Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Sobre su última temporada en el Rímac, lamentablemente para sus intereses ha sumado muy pocos minutos (180) debido a sus dos únicas intervenciones en la temporada 2025: la derrota por 4 a 1 ante el UTC en Cajamarca, el 6 de abril, y la victoria de visitante por el mismo marcador ante Ayacucho FC, el 10 de mayo.

Quinto refuerzo aliancista

La flamante incorporación blanquiazul espera seguir con la regla cabalística y decir que "no hay quinto malo", puesto que, es el número que le tocó como destino para llegar a La Victoria.

Como se recuerda, también han sido oficializados en Matute: el volante ecuatoriano Jairo Vélez, el delantero nacional Luis Ramos, y los defensores peruanos Cristian Carbajal y D'Alessandro Montenegro, quien se suman al proyecto que ahora conducirá el argentino Pablo Guede.

El prime reto en el 2026 de Alianza Lima será superar la fase 1 de la Copa Libertadores, para ello deberá superar al Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, un debutante total en el máximo torneo continental por equipos. La ida será el 4 de febrero en Asunción y la vuelta una semana después en Matute y de superar la llave enfrentaría a Sporting Cristal.

De esta manera el cuadro victoriano se sigue preparando para afrontar de la mejor manera posible la temporada 2026, donde espera darle más de una alegría a su fiel y exigente "Comando Sur".