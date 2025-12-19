Nuevo atentado a trabajador de ladrillera: Hombre murió tras ser baleado camino a su casa en Carabayllo

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El estado de emergencia decretado por José Jerí en Lima y Callao sigue sin dar los resultados esperados. Esta vez, un trabajador de la conocida ladrillera Pirámide en Carabayllo fue asesinado a balazos por dos sujetos que lo abordaron cuando se dirigía a su casa.

Asesinan a trabajador de ladrillera en Carabayllo

De acuerdo a los primeros reportes, Odar Olarte Mercado de 42 años salió de la fabrica ubicada en dicho distrito de Lima Norte con destino a su domicilio luego de una nueva jornada laboral aproximadamente sobre las 8 de la noche de este jueves 18 de diciembre.

Sin embargo, cuando transitaba por la avenida La Colca, la víctima fue interceptada por dos sujetos a bordo de una moto lineal quienes le cerraron el paso. Inmediatamente después, estos presuntos extorsionados le dispararon a quema ropa hasta dejarlo grave.

Testigos que presenciaron el hecho ayudaron el hombre y lo trasladaron al Hospital de Puente Piedra. Sin embargo, por la gravedad de sus heridas, el afectado tuvo que ser trasladado en horas de la madrugada al Hospital Rebagliati para intentar salvarle la vida.

Lamentablemente, Odar Olarte Mercado no resistió por lo que fue declarado muerto cerca de las 7 de la mañana de este viernes 19. Con su lamentable deceso, la ladrillera Pirámide suma su segunda víctima en los últimos meses ya que anteriormente otros dos trabajadores fueron atacados de manera similar.

Ladrillera Pirámide viene siendo extorsionada

El pasado 10 de noviembre, Carlos Alberto Flores Zegarra se sumó a la larga lista de víctimas del sicariato y la extorsión en el país luego de haber recibido más de 15 balazos cuando se encontraba a bordo de su camioneta blanca.

El hecho se dio a solo unos metros del local de la Ladrillera Pirámide en la avenida Vista Alegre. Ahí, los criminales lo interceptaron a bordo de una moto lineal realizando una mortal ráfaga de disparos sin reparo alguno.

Pese a quedar inconsciente, el vehículo continuó su marcha por varios metros hasta que chocó contra una estructura. Los sujetos huyeron rápidamente con dirección a la avenida Santa María tras perpetrar su ataque. Testigos de esta dramática escena se acercaron hasta el vehículo para luego llamar a los agentes de la PNP quienes certificaron el deceso.

De esta manera, Odar Olarte Mercado, trabajador de la ladrillera Pirámide, fue asesinado a balazos cuando se dirigía a su casa. La víctima luchó por su vida durante varias horas hasta que perdió la vida en el Hospital Rebagliati.