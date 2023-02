"A los 50 vas a estar sola buscando una mascota de hijo": le dijo un hombre a una reportera que reveló estar soltera

16/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Se volvió viral. Una usuaria de Tik Tok, identificada como mamireporter, salió a las calles para conversar con otras personas sobre la soltería. En el inicio del video, que publicó en dicha red social, se le observa dialogar con un hombre, a quien le revela que tiene "36 años y no tiene novio" y le pregunta: "¿Se me está pasando el arroz?"

El hombre argentino responde lo siguiente: "Obvio, ya seis o siete años (se te pasó)". Ella se ríe y le vuelve a preguntar al respecto. Enseguida, el hombre le responde: "Estamos mal de la mente, la mujer que se queda sin hijos, sin familia. A los 50 vas a estar sola buscando una mascota de hijo. Lamentablemente estamos equivocados".

Tras la respuesta del hombre, la reportera se asombra y le dice que "no le diga eso". De inmediato, el le dijo: "Vos preguntaste, hacete cargo". Ella sonríe y no se queda callada, le dice que lo que declaró ante cámaras fue "muy duro".

"Lamentablemente yo pienso a la antigua, familia, dos o tres hijos y hay una edad para todo", finalizó el hombre, a quien preguntó la usuaria mamireporter acerca de la soltería.

Cabe señalar que, tras recorrer las calles de Madrid, España, la mujer encontró a un hombre argentino y le realizó una serie de preguntas, que grabó en un video, que luego publicó en su cuenta de Tik Tok con la siguiente descripción: "Esto me pasa por preguntar. Me he quedado traumatizada".

Al ser difundida la grabación, varios usuarios de la red social Tik Tok comentaron al respecto: "Trabajo en una residencia de mayores, todos tienen hijos, pero no van a verlos...", ""yo tengo 40 y estoy felizmente soltero disfrutando de mis bicicletas, mis discos, los conciertos y los viajes", "yo prefiero estar sola".

El video del hombre que le dice a la reportera que "a los 50 estará sola buscando una mascota de hijo", se volvió viral. Hasta el momento cuenta con más de 7 millones de reproducciones, 300 mil 'Me gusta' y 16 mil comentarios.