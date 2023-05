¡No se lo esperaba! Joven se sorprende por los clientes que atrajo con su disfraz

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los negocios buscan la forma de innovar sus estrategias para obtener más ventas, algunos hacen uso de las redes sociales para subir hilarantes videos que llamen la atención de más clientes, mientras que otros prefieren contratar personal que use un disfraz.

Es así como un video publicado en TikTok con la cuenta de @luciernaga.pe, generó furor entre sus seguidores al mostrar una escena donde una joven disfrazada de un perrito busca la forma de atraer varios clientes al negocio donde labora. Sin embargo, no solo atraía personas sino también a un grupo de perritos de las calles.

Los 'amigos peludos de cuatro patas' se acercaban a la joven y se paraban como tratando de que ella los cargue y les de cariño. Al parecer la chica trabajaba en un puesto de ventas de comida para animalitos y ellos sintieron el olor de las croquetas impregnado en su disfraz.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video?

Como era de esperarse el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios realizados por personas que se tomaron con buen humor la escena y no dudaron en aplaudir el esfuerzo de la joven por dar alegría a las mascotas y animalitos que se encontraban en las calles, ya que en ningún momento las alejó o espantó.

"Pedían autógrafo", "qué hermoso, parecen niños", "los perros también tienen sentimientos", "atrajo a los clientes perfectos", "es verdad, quien ama su trabajo ni siquiera lo ve como tal, porque lo disfruta", "perdón que sea por aquí, pero un consejo que puedan darme ya que voy a adoptar un perro, pero no sé como hacerle yo trabajo y no quiero dejarlo solo", "qué lindos los perritos, como se acercan, sin duda son unos bebés", "pintamos todo la casa sin tirar una sola gota de pintura, qué hermosooo", "no hay nada mas mejor que responsabilidades y deudas para tomarle amor al trabajo", "cómo atrapar a los verdaderos consumidores", "qué bello los felicito hacerlos feliz ellos son niños nobles fieles y inocentes", "no hay mejor trabajo que aquel en donde no sientes trabajas", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en la publicación realizada en la famosa plataforma asiática de TikTok.

Los usuarios de las distintas redes sociales aprovecharon también para señalar que las mascotas deben ser bien tratadas y recibir todo el amor posible, así como no dejarlos abandonados en las calles donde solo sufrirán sin casa ni comida.