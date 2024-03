¡A tener cuidado! Mujer vivió 4 años con un gusano en el ojo pensando que era un orzuelo

La historia de una mujer que vivió durante cuatro años con un gusano en su ojo ha generado alarma en las redes sociales. Según explicó la joven, siempre había pensado que se trataba de un orzuelo, pero luego de visitar a un médico, se enteró que había vivido un animal al interior de su cuerpo.

La joven, llamada Silvana Espinoza, contó el relato en TikTok y rápidamente se volvió viral, ya que miles usuarios se preguntaban cómo pasó tanto tiempo con el parásito dentro de su ojo y sin ir al médico. Silvana hizo énfasis en hacerse una revisión con un especialista y no automedicarse.

La joven tuvo que contar la historia en dos videos debido a que miles usuarios tenían consultas y la historia ocurrió durante cuatro años. Ella indica que todo empezó con un ligero dolor en el ojo y posteriormente le salió un bulto en la línea de agua "Era una especie de punto blanco y me daba mucha comezón, estaba rojo y yo siempre pensé que era un orzuelo porque tenía todos los síntomas", explicó.

Esto continuó durante varios años, pues ella simplemente se arrancaba estos puntos blancos y eso eliminaba el problema; aunque de manera momentánea porque días después le volvían a salir.

Incluso reveló que la línea de agua del ojo se llenaba de puntos blancos y al momento de arrancarlos quedaba únicamente el hueco, lo cual le daba la sensación de que había terminado de raíz con la aparición de orzuelos.

Silvana estuvo repitiendo el mismo procedimiento durante 4 años. Sin embargo, llegó un punto en que la situación se volvió incontrolable ya que su ojo lucía cada vez peor y en ese momento decidió acudir al oftalmólogo.

El doctor le dijo que no se trataba de una infección, sino de un gusano que vivía al interior de su ojo y este dejaba huevecillos, los cuales ella retiraba, pero el animal volvía a depositarlos y eso impedía una recuperación como tal. El problema no pasó a mayores y se solucionó con un tratamiento. Además, los usuarios reaccionaron sorprendidos.

"No entiendo como estuviste 4 años así, a mí me sale algo raro y si sigue ahí por 2 semanas ya estoy en el doctor" y "Ay, mana. Milagro no te quedaste sin ojo. Ya voy a ir a mi médico", comentaron.