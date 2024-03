Abuelito decide volver a estudiar en la universidad a los 90 años: "Me siento joven otra vez"

En redes sociales encontramos los casos más inspiradores y sorprendentes, como de caso de Paul Hocheder, un hombre de 90 años que demostró que no hay límites para seguir aprendiendo al decidir regresar a la universidad, pese a que se graduó en 1960 con honores en una primera carrera.

Muchas personas logran cumplir satisfactoriamente sus sueños de convertirse en grandes profesionales, pero al ver que hay una gran competitividad al buscar un trabajo, deciden seguir capacitándose y estudiando otras materias que les permita ser los mejores de su profesión.

En el material audiovisual, de solo ocho segundos de duración, se ve el preciso momento en que Gabrielle Remington graba el primer día de estudios universitarios de su abuelo Paul Hocheder, en Carroll Community College de Maryland, por el orgullo que siente al saber las ganas que tiene de de seguir aprendiendo a pesar de su avanzada edad.

Según su nieta, Paul quería aprender más sobre las causas de la Primera y Segunda Guerra Mundial y otros datos de historia.

"Me dijo: 'Creo que voy a volver a la universidad' y pensé 'Realmente no me sorprende'. Le encanta aprender. Estaba muy emocionado de que regresara", fueron las palabras de Gabrielle.