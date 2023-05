¡Admirable! Tiktoker tiene noble gesto con heladero que no pudo vender nada

En redes sociales muchas personas suben diversos contenidos, algunos con el único objetivo de volverse virales y ganar popularidad, pero otros tienen acciones nobles que comparten en sus redes como Tiktok. Esta vez un joven encontró a un heladero que no había vendido casi nada en el día y al verse atrapado por la lluvia, solo atinó a pararse en una esquina.

En el video que fue publicado por el usuario @jhonsaulrivera, se puede ver que hay un vendedor de helados que está parado en una esquina mientras soporta una intensa lluvia; ante esto, el joven tiktoker comenta que lo invitará a tomar un café y pedirle que le cuente su historia.

Luego se puede ver que el vendedor ambulante ingresa a la casa del joven y este le ofrece una toalla para que secarse y una taza de café caliente.

Tras esto, el vendedor de helados empieza a contar que ese día no había vendido casi nada, y que solo tendría una ganancia de 8 mil pesos (aproxidamente 6 soles), pues ese día solo había vendido 16 mil pesos, y 8 mil de ellos va destinado a la persona que la alquila el carrito de helados.

"Solo le pido a la gente que me ayude, porque ellos prefieren comprarle a otros vendedores que a mí, yo no tengo la culpa de haber nacido así, y así como soy las personas no me ayudan. A veces me siento a llorar y no sé cómo llevarle la comida a mi hija de 3 años. Espero que la gente que vea este video me ayude, me compren los helados", empezó diciendo el vendedor que se veía apenado.