"Ahora lo van a patentar": Chilenos quedan asombrados al probar arroz con pato

La comida peruana sigue conquistando los paladares de más personas en todo el mundo. Quien se topa con su increíble sabor y milenaria cultura termina enamorado perdidamente. Es así como un video subido por la cuenta de @johnny_cano.peru, en TikTok, sorprendió a todos por las reacciones de un grupo de comensales chilenos al probar arroz con pato por primera vez.

En un restaurante de Santiago de Chile decidieron servir el arroz con pato a todos los comensales del lugar, dejando a más de uno sorprendidos por la sazón peruana.

"Me gusta el punto del arroz", "la sazón del aderezo es muy bueno", "muy rico, muy buena combinación", "me gusta la combinación del arroz", "me encantó", son algunos de los comentarios que realizaron los extranjeros frente al plato peruano.