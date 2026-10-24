¿Bebé nació con bigote?: Esta es la explicación sobre el video viral que ha generado dudas en redes sociales

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un video de un recién nacido que aparentemente tiene un bigote oscuro y abundante vello en las mejillas ha sorprendido a miles de usuarios en redes sociales. Las imágenes provocaron comentarios, bromas y numerosas preguntas sobre la posibilidad de que un bebé presente estas características desde su nacimiento. Sin embargo, la autenticidad de la grabación continúa siendo una incógnita.

¿El bebé con bigote es real?

La difusión del clip despertó la curiosidad de los internautas, quienes intentaron encontrar una explicación para la apariencia del menor. En medio de las reacciones, surgieron dudas sobre si se trataría de una condición física real o de una creación digital. Aunque una versión difundida por un radio señala que las imágenes habrían sido modificadas con inteligencia artificial, no existe una confirmación independiente sobre su origen.

En ese contexto, una de las explicaciones que surgió entre los usuarios está relacionada con el lanugo, un tipo de vello fino y suave que aparece durante el desarrollo fetal. Este puede cubrir distintas partes del cuerpo, incluido el rostro, y suele desaparecer antes del nacimiento o durante las primeras semanas de vida del recién nacido.

No obstante, la presencia de lanugo no permite explicar automáticamente la apariencia del bebé que aparece en el video viral. Este vello suele ser poco pigmentado y tiene una textura delicada, características que difieren del bigote oscuro y definido que se observa en la grabación. Por ello, no es posible establecer una explicación médica basándose únicamente en las imágenes compartidas en internet.

#InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus @latinus_us Un video viral muestra a un recién nacido con un un supuesto bigote y genera dudas sobre si las imágenes son reales o fueron creadas con inteligencia artificial. Una posible explicación al llamativo bigote es el lanugo, un vello fino y suave que se desarrolla durante la gestación y puede cubrir distintas partes del cuerpo del bebé. Aunque suele desaparecer antes del nacimiento o durante las primeras semanas de vida, algunos recién nacidos aún lo conservan. Sin embargo, no se ha confirmado el origen del video ni que el vello que aparece en las imágenes corresponda a este fenómeno natural. #Latinus

¿La imagen fue alterada con IA?

Por otro lado, la versión que apunta a una posible manipulación digital menciona algunas inconsistencias visuales que podrían advertir sobre el uso de inteligencia artificial. Entre ellas figuran pequeños parpadeos y desajustes del supuesto bigote cuando el bebé mueve el rostro o realiza gestos. También se señala que la textura del vello parece demasiado uniforme frente a los cambios de iluminación de la escena.

Sin embargo, estas observaciones no constituyen por sí solas una verificación independiente del origen del contenido. En redes sociales también existen antecedentes de bebés que llamaron la atención por presentar abundante vello facial y corporal, lo que demuestra que las imágenes inusuales no necesariamente corresponden a situaciones ficticias.

Es así que, el caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades para distinguir entre contenido real y material manipulado digitalmente. Actualmente, las herramientas de inteligencia artificial permiten generar videos con rostros, movimientos y expresiones cada vez más convincentes. Mientras no se confirme la procedencia de esta grabación, seguirá abierta la interrogante sobre si el recién nacido realmente presenta esas características o si su apariencia fue creada digitalmente.