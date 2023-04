"Cállate la boca, yo soy tu superior": Joven expone maltrato laboral

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video publicado en TikTok causó conmoción por mostrar la historia de Samantha Zúñiga, una joven mexicana que decidió grabar el momento en que llega a su trabajo para exigir a su jefa que le pague su sueldo.

A través de su cuenta de @samanthazup, en la plataforma china, la joven encontró la forma de esconder su celular y grabar el momento en que mostraba su inconformidad por las fechas de pago, ya que manifiesta que deberían ser cada semana según lo señalado al momento de su ingreso, pero su jefa cambió de parecer y ahora serían quincenales.

"Merezco respeto"

"No estás obedeciendo mis órdenes", dijo la jefa, a lo que la joven respondió que el horario de pago no podía ser cambiado repentinamente. "Llega temprano y no tengo ningún problema (...). Yo no le tengo miedo a tu abogado, pásamelo y si yo digo que les pago a la quincena, les pago a la quincena", contestó su jefa de forma alterada.

Si fuera poco, su empleadora le exigió que no alce la voz por respeto a sus clientes, que se encontraban esperando afuera de la oficina. "No voy a discutir con una x, voy a discutir con un abogado laboral", acotó.

"La única que grita acá soy yo", expresó su jefa

El altercado continuó y la jefa le dijo "haz lo que quieras, grita porque la que paga aquí, ¿qué crees? Soy yo", de forma irónica mientras no dejaba de gritar improperios hacia la joven.

Además, la jefa no dudó en culpar a otros de sus trabajadores por hacerle perder el tiempo y hacer que su empresa pierda dinero con sus "ridiculeces".

"La única que aquí grita soy yo, entonces no me contestes, cállate la boca, cállate la boca y ponte a trabajar. Cállate la boca y ponte a trabajar, sí te voy a pagar, pero cállate la boca. Cállate la boca, yo soy tu jefa, respeta las jerarquías, niña idiota", se le escucha decir a la señora en el video de TikTok.

Decidió renunciar por su paz mental

Samantha, la joven mexicana, explicó en otros de sus videos publicados en la plataforma china, que decidió renunciar y que al llegar a casa les mostró la escena a sus familiares. Sin embargo, su mamá decidió ir para pedir respeto hacia su hija.

Según el relato de la joven, su madre llegó hasta el lugar de los hechos y tuvo un intercambio de palabras con su exjefa. Luego, su empleadora le mandó un mensaje a WhatsApp manifestando que su madre la agredió y que levantaría una denuncia en su contra.

Usuarios de TikTok reaccionan al video

Como era de esperar, los comentarios no tardaron en llegar y muchos se mostraron a favor de la joven mexicana y criticaron la actitud de la empleadora.

"No es que ya no existan buenos trabajadores es que no existen buenos jefes", "no pueden cambiar los términos del trabajo unilateralmente, deben tener tu consentimiento por escrito. Yo soy abogada", "si no tienen contratos como que ¿les va cayendo el SAT no?, "por eso ya no duran en el trabajo, cada vez nos tratan mal, en los trabajos hasta cuándo", "no puede hacer eso de cambiar a la hora que quiera, si le metemos una demanda", fueron las reacciones de algunos seguidores de TikTok.