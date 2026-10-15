Hombre asegura que fue INFIEL por falta de calcio y razones médicas: caso generó debate en redes

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una periodista generó controversia en las redes sociales tras confesar que un hombre le aseguró que fue infiel por falta de calcio y razones médicas. Según aseguró, lo consideraba como una de las justificaciones más surrealistas que ha escuchado en su vida personal.

Hombre justifica ser infiel por falta de calcio

Muchas parejas no tienen el final feliz en su historia de amor. Algunos dan por concluida su relación porque la "llama del amor se apagó", mientras que otros, lo hacen tras descubrir alguna traición o infidelidad por parte de la persona que consideraban como su "media naranja".

Es así como en los últimos días se volvió viral una historia en las redes sociales. Pues bien, la periodista española Verónica Ureta dejó boquiabiertos a sus seguidores y a la audiencia tras revelar, durante una entrevista una de las justificaciones más insólitas que ha escuchado a lo largo de su vida.

Según contó, en una ocasión ante las cámaras de televisión, un hombre le confesó que era infiel, no porque le atraía otra mujer simplemente, sino que culpó la razón de su traición por falta de calcio y razones médicas.

"En una ocasión, un infiel y mentiroso me dijo que lo era por razones médicas, por falta de calcio, que le faltaba calcio porque el calcio le hacía ser mentiroso", relató la periodista durante la conversación, desatando de inmediato risas y comentarios en las redes sociales.

Video de la insólita revelación de infidelidad

Como era de esperarse, la insólita declaración de Ureta provocó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde internautas y creadores de contenido no tardaron en calificar el argumento como la "excusa del siglo". El video fue difundido por el medio español 'La Sexta'.

Reacción al video en las redes sociales

Como era de esperarse, la escena se volvió viral rápidamente y los usuarios de diversas plataformas como Facebook y TikTok no dudaron en criticar al hombre por justificar su infidelidad de esa manera. Otros señalaron que muchas personas buscan la excusa perfecta para librarse de sus acciones, que lamentablemente, dejan con el corazón destrozado a sus parejas.

Otros aprovecharo en dar a conocer algunas anécdotas sobre cómo sus exparejas buscaban la "mentira perfecta" para pasar por desapercibido sus engaños y traición a la confianza que les tenían depositadas en ellas. Finalmente, algunos usuarios pidieron que especialistas de la salud se pronunciaran para revelar si la justificación del hombre infiel por falta de calcio era cierto o no: "¿habrá alguna evidencia médica?".

Es así como la periodista Verónica Ureta sorprendió a todos al revelar que un hombre le confesó que fue infiel por falta de calcio en su cuerpo y por razones médicas, una justificación que generó el debate y se volvió viral.