¿Qué es el "modo infiel" en el celular y cómo detectar si tu pareja lo tiene activado?

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

El llamado "modo infiel" se ha vuelto un tema recurrente en redes sociales. Conoce qué significa, qué funciones permiten mantener información privada y cómo detectar si tu pareja lo tiene activado en el celular.

¿Qué es el "modo infiel"? Esto se sabe

Herramientas o aplicaciones de privacidad diseñadas para proteger datos personales ganan popularidad bajo el denominado "modo infiel" en los teléfonos móviles. Pues bien, empecemos por entender de qué se trata.

No es una función oficial o una aplicación en los celulares, sino un término coloquial para describir la combinación de apps o ajustes de privacidad que algunas personas usan para ocultar conversaciones sin dejar rastro evidente ni levantar sospechas.

Entre algunas de las herramientas usadas por ellos son como las que parecen ser calculadoras, pero que, al introducir un código secreto, abren un espacio privado con chats y fotografías. También están:

Los mensajes temporales y chats protegidos : configuración de conversaciones que se autodestruyen y chats bloqueados con huella, PIN o Face ID.

: configuración de conversaciones que se autodestruyen y chats bloqueados con huella, PIN o Face ID. Notificaciones sin contenido visible : el móvil sigue recibiendo conversaciones, pero en pantalla solo aparece una palabra neutra: "Notificación". Ni nombre, ni contenido.

: el móvil sigue recibiendo conversaciones, pero en pantalla solo aparece una palabra neutra: "Notificación". Ni nombre, ni contenido. Historiales de ubicación poco accesibles.

Duplicidad de cuentas como en WhatsApp: activan de funciones de mensajería dual o aplicaciones paralelas para manejar dos cuentas distintas en un mismo dispositivo, lo cual también es utilizado de forma legítima para separar la vida laboral.

¿Cómo detectar si tu pareja usa el "modo infiel"?

Si bien es cierto que algunos usan esas herramientas en sus celulares para proteger datos personales, conversaciones de trabajo o información sensible, hay quienes optan por utilizarlas para ocultar una relación extramatrimonial.

En ese marco, expertos destacan que la tecnología no crea la infidelidad como tal. Pero en manos de alguien que quiere ocultar algo, puede facilitarlo como nunca antes. En el mismo contexto, se precisa que para comprobar si tu pareja tiene activado el "modo infiel" en WhatsApp, es necesario contar con dos cosas clave: acceso físico al celular y la contraseña del dispositivo.

El 'modo infiel' de Whatsapp se consigue al duplicar una aplicación.

Ten en cuenta que la aplicación no envía alertas ni señales visibles a terceros cuando un chat es restringido, por lo que no hay forma de detectarlo desde otro teléfono o cuenta. La única manera de ver los chats restringidos en WhatsApp es desde el propio dispositivo, ingresando a la carpeta 'Chats restringidos' o utilizando el buscador con el código secreto, en caso de que esté configurado.

En resumen, el llamado "modo infiel" no es una herramienta única que permita identificar automáticamente una traición. Es, principalmente, una etiqueta popular que agrupa diferentes funciones de privacidad presentes en los teléfonos y las aplicaciones.