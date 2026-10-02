¡Delante de sus compañeros de trabajo! Hombre delata a su esposa por haberle sido INFIEL durante 8 años

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre descubrió que su esposa le era infiel desde hace 8 años, y en lugar de hablarlo en casa, decidió ir hasta el trabajo de ella para exponerla públicamente frente a sus compañeros y clientes. El caso generó el debate en las redes sociales.

Hombre confronta a su esposa por presunta infidelidad

Muchas parejas muestran en sus redes sociales los mejores momentos que viven juntos; sin embargo, el amor que se profesan, en algunos casos, se torna en un caso de separación debido a distintos factores, entre ellos un caso de infidelidad. Según un video difundido en distintas plataformas, se logra conocer un caso que ha generado el debate por la forma en que un hombre decidió confrontar a su pareja tras aparentemente haberla descubierto siéndole infiel.

En el material audiovisual se logra visualizar al sujeto ingresar a un supermercado donde su esposa trabaja. Visiblemente molesto, el hombre decide exigir que su pareja se acerque hasta él para encararla y señalarla públicamente ante sus compañeros y clientes que se encontraban presentes por haberlo engañado, según él, desde hace ocho años.

Los trabajadores del establecimiento le explican que la mujer no estaba en horario laboral, pero eso no fue impedimento para que él siga quejándose en voz alta por la traición de la persona que considera era el amor de su vida.

"Damas y caballeros, espero que me presten su atención. Mi esposa es la supervisora aquí, hoy me enteré qué me está siendo infiel desde hace ocho años", exclamó el hombre.

¿Debió delatarla frente a sus compañeros? Video generó el debate

Según indicó, se sentía frustrado y furioso porque él siempre trató de que nada le falte a su familia y que su matrimonio vaya "viento en popa"; sin embargo, descubrió que su esposa había conocido a alguien y decidió "sacar los pies del plato". Seguidamente, explicó que armaba ese escándalo en el supermercado como una forma de venganza.

"Tanto joderme yo por una familia para que se acabe un matrimonio así. Me duele venir a hacer este espectáculo, pero le quiero dar un poquito de lo que ella me ha dado a mí: decepción, irrespeto. Me dejaron toda la moral por el piso, entonces también quiero darle de eso un poquito", contó.

Finalmente, al darse cuenta de que estaba siendo grabado decidió agradecer a los presentes por su atención y autorizó que difundan la escena. "Les agradezco y les doy la autorización de que compartan este video, pero es tristeza pura de que una mujer no piense en sus hijos y piense más en un arrastrado", acotó.

El episodio habría dejado sorprendidos a los presentes, debido a que se trataba de un asunto relacionado con la vida privada de la pareja que terminó expuesto en un espacio compartido con compañeros de trabajo, en la ciudad de Cartagena, en Colombia.

Reacción al video en las redes sociales

Tras difundirse la historia, las reacciones fueron diversas en las redes. Algunos usuarios cuestionaron que un problema de pareja fuera expuesto delante de otras personas, mientras que otros centraron sus comentarios en la presunta duración del engaño.

"La ropa sucia se lava en casa", "pobre hombre", "dale gracias a Dios que te quitaste un problema", "nunca se sabe cómo reaccionar ante un dolor y un engaño", expresaron algunos usuarios en Instagram, en el video difundido por @vocesdeuraba.

Pese a que el caso se remontaría en el 2023, el caso vuelve a resurgir en las redes sociales: un hombre no dudó en exponer públicamente a su esposa por haberle sido infiel, según él, durante ocho años.