Chef de restaurante vegano es captada cortándose las uñas de los pies en cocina y provoca repudio en redes

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En una impactante revelación que ha dejado a los internautas consternados, un usuario de TikTok captó a una chef cortándose las uñas de los pies en plena cocina de un restaurante especializado en comida oriental y vegana. El video, que rápidamente se hizo viral, ha desatado un repudio generalizado debido a la negligencia en las medidas de salubridad y ha llevado a los comensales a tomar una drástica decisión.

Chef se corta las uñas en restaurante vegano

El usuario identificado como @blowitupbrady decidió visitar el establecimiento después de haber escuchado recomendaciones sobre la deliciosa comida vegana que se servía en el lugar. Sin embargo, su experiencia resultó ser muy diferente a lo esperado.

Al llegar al restaurante, se percató de que la chef se encontraba sentada encima de la cocina, cortándose las uñas de los pies mientras los alimentos estaban expuestos. Sorprendido por lo que veía, el joven no dudó en sacar su celular y capturar el nauseabundo momento.

"¡Hice una doble toma con incredulidad antes de poner mi teléfono a grabar! Creo que los recortes de uñas de los pies en las verduras fueron demasiado", expresó Brady en la descripción de su video.

Usuarios reaccionan al video viral

El impacto de este video fue abrumador, alcanzando más de 2 millones de reproducciones y generando más de 900.000 reacciones en TikTok. Además, se compartió en otras redes sociales como Facebook e Instagram, donde los usuarios también expresaron su indignación.

Los comentarios de repudio hacia el restaurante no se hicieron esperar, y muchos clientes afirmaron rotundamente que no volverían a pisar ese establecimiento: "Ni más vuelvo", "No regreso ni para el vuelto", "¡Qué asco!", "Yo comía allí", "Es una vergüenza", "Deberían cerrar ese restaurante" o "La cocinera debe ser sancionada".

Ante la gravedad de la situación, los internautas han instado a las autoridades sanitarias y a los organismos de regulación a tomar medidas inmediatas. La falta de higiene evidenciada en el video representa un riesgo potencial para la salud de los consumidores y atenta contra los estándares básicos de salubridad en la industria alimentaria.

Piden que se investigue el incidente

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han emitido una declaración oficial sobre el incidente, pero se espera que se realicen investigaciones y se tomen acciones correspondientes para salvaguardar la salud pública. Asimismo, el restaurante en cuestión no ha emitido un comunicado oficial en respuesta al escándalo, dejando a los clientes aún más indignados.

La difusión de este video ha generado un impacto significativo en la reputación del restaurante y ha planteado interrogantes sobre las prácticas de higiene y seguridad alimentaria en otros establecimientos similares. Los comensales exigen que se realicen inspecciones rigurosas en todos los restaurantes para garantizar que se cumplan los estándares de salubridad y que situaciones como esta no se repitan.