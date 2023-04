"Con esfuerzo y dedicación todo se puede": Mujer de 46 años regresa a las aulas para estudiar

En redes sociales encontramos distintas historias de vida, desde las más cómicas hasta las más conmovedoras e inspiradoras. Es así como un video publicado en Facebook sorprendió a todos por mostrar la historia de Clara, una mujer de 46 años, que se ve orgullosa de estar a punto de graduarse en el nivel primario.

María Clara Cárdenas Mercedes señaló a un medio de su localidad que a pesar de que desde joven no pudo estudiar debido a los bajos recursos económicos de su familia, decidió que nunca es tarde para hacerlo, por lo cual cursa el quinto grado de primaria en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la Institución Educativa San Nicolás de la ciudad de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad.

Clara trataba de demostrar a todos sus amigos y familiares que con esfuerzo y persistencia se puede lograr cumplir todos sus sueños y metas.

"Estoy retornando para estudiar y aprender lo que no aprendí en mi juventud. Tengo 46 años y tengo que estudiar porque no lo hice en mi niñez, me siento contenta, estoy en quinto año de primaria y a fines me gradúo. Nunca tuve la oportunidad de estudiar porque mis padres eran pobres", manifestó Clara, muy orgullosa.