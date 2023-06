¡Increíble! Hombre recorre varios paraderos de más para recoger un billete de 100 dólares

08/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que los peruanos intentan aprovechar las oportunidades que se les presenta, pero algunos logran sobrepasar todo para consumar esa buena fortuna. El reciente caso engloba a un hombre que recorrió varios paraderos para recoger un billete de 100 dólares, que otro pasajero tenía entre sus zapatos.

¡Quiso aprovecharse!

Según narró el usuario "JLmars", cuando se encontraba en un bus de transporte público, percibió que otra persona ostentaba una valiosa moneda extranjera, pero no era inconsciente de ello.

Frente a este eventualidad, el tiktokero optó por quedarse en el vehículo hasta que el otro individuo arribe a su destino y tenga la oportunidad de acceder a dicha suma.

La secuencia de 9 segundos fue titulada como "Ya pasé Carabayllo y ese 'man' no se baja", que causó gracia entre los miles de internautas.

Como se conoce, el dólar tiene un valor de 3,67 soles, por lo que el referido ciudadano ganaría una buena suma para sus gastos personales.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas tuvieron satíricas reacciones ante el divertido momento captado y compartido. Al respecto, aseguraron que en caso de encontrar dicha suma, en un autobús, llegarían hasta el último paradero de la línea en que se encuentren.

Del mismo modo, los internautas apuntaron que es una acción bastante temeraria la que tomó el hombre, ya que puede tratarse de un broma o el propio billete podría ser falso.

Finalmente otro sector, dijo que votarían una moneda en el suelo, cerca del otro individuo, a fin de acercarse y asegurar que el total es de su pertenencia.

Más de 281 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 281 mil reproducciones, más de 47 mil likes, 509 comentarios y 4017 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Sí son 100 dólares, yo lo sigo asta el fin del mundo", "Si son 100 dólares, me voy a chancay", "Pues me siento atrás, y botó una moneda", "Me pasó una vez", "Al final dice billete sin valor".

De esta manera, una nueva secuencia vuelve a ser protagonizada por un peruano. En esta ocasión, un hombre recorrió varios paraderos para recoger un billete de 100 dólares.