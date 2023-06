¡Conmovedor! Maestra de escuela rural sorprendió con un emotivo regalo a sus alumnos

Comer una pizza puede ser cotidiano para muchos, pero no para aquellos que viven alejados de la ciudad, así como el caso de un grupo de alumnos de Durango, en México.

En el video compartido en la plataforma de TikTok, se ve el preciso momento en que Karla Galindo, una joven maestra de una escuela rural, decide cumplir con uno de los pedidos constantes que le realizaban sus alumnos: ¡comer pizza por primera vez!

"Mis niños comen pizza por primera vez. Me traje la pizza desde Durango y luego me las ingenié, consiguiéndome un horno/cocedor de adobe, para recalentarla y que pudieran disfrutarla, así que metí la pizza ahí para calentarla toda. Hacer cosas así me hace feliz y complementa mi trabajo", comentó la profesora conmovida por ver felices a sus alumnos.