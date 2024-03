¿Cuál es el equipo más grande de Perú? Extranjeros sorprenden con sus respuestas

En redes sociales encontramos los casos más peculiares, como el compartido en TikTok, donde un grupo de hinchas argentinos no dudaron en dar a conocer su punto de vista sobre cuál era el equipo de fútbol más grande del Perú y qué los llevaba a dar esa respuesta, a pesar de que eran extranjeros.

Muchas personas deciden alentar y apoyar "en las buenas y en las malas" al "equipo de sus amores", por lo cual no permiten que otros hablen mal de sus jugadores o el plantel técnico. Asimismo, aprovechan cada oportunidad para expresar qué es lo que más les gusta de sus clubes deportivos peruanos que actualmente se encuentran disputando partidos para lograr ser campeones del Torneo Apertura de la Liga 1.

En el material audiovisual, de solo un minuto de duración, se ve el preciso momento en que un joven del medio digital 'Punto Fútbol' recorre los exteriores del estadio Mario Alberto Kempes, en Argentina, y decide preguntar a un grupo de hinchas del Club Atlético Talleres de Córdoba, qué club peruano consideran como el más grande.

Tres extranjeros señalaron que el equipo peruano más grande era Sporting Cristal, a pesar de que por unos segundos les costó recordar su nombre y solo relacionarlo con el color característico de su club. Por otro lado, fueron otras tres personas que afirmaron que Alianza Lima, era el mejor hasta el punto de comparar su nivel de juego con el Club Atlético River Plate de Argentina.

"Sporting Cristal, lo único que conozco, así que no tengo la más p*ta idea. No queda de otra", "No me acuerdo el nombre ahora, pero es una camiseta celeste. Sporting Cristal, sí. Es uno de los equipos más grandes de Perú", "Alianza Lima porque es el más grande como River acá en Argentina", se escucha decir en el clip que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.