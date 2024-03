'Sonne chocolatero': Hinchas celebran el increíble taquito del jugador en las redes sociales

23/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Oliver Sonne tuvo su primer encuentro con la selección peruana durante el partido amistoso contra Nicaragua, este viernes 22 de marzo. El jugador captó la atención de los aficionados en el estadio de Matute al realizar una hábil jugada que incluyó un taquito seguido de una 'huacha'.

Este suceso fue compartido por diferentes usuarios de la red social TikTok. Algunos de ellos coincidieron en nombrar al jugador danés como 'Sonne chocolatero'.

Jugada magistral

A los 70 minutos de juego, Oliver Sonne sorprendió a todos los espectadores en el estadio Alejandro Villanueva con una jugada magistral. Recibió el balón y, con una rapidez asombrosa, eludió al portero Widman Talavera con un taquito que dejó boquiabiertos a los presentes. Posterior a ello, pasó el balón entre las piernas de su rival y se lo encargó limpiamente a su compañero Alexander Callens.

La jugada fue registrada y compartida en las redes sociales.

Breve conflicto

La acción no fue del total agrado de Talavera, quien, a los 83 minutos, respondió con una entrada dura contra Oliver, derribándolo. Sin embargo, el jugador de la selección peruana se levantó rápidamente y se acercó a recriminarle la falta.

La tensión entre ambos aumentó rápidamente, llegando al punto en que estuvieron a nada de chocar sus cabezas. Afortunadamente, los árbitros intervinieron a tiempo y separaron a los jugadores, logrando así calmar la situación y evitar un enfrentamiento mayor.

"Reparte chocolate"

La respuesta de los usuarios frente al taquito de Sonne fueron muy creativas, desde la descripción del video que lo coloca como "chocolatero", pero ¿qué significa "repartir chocolate" en el fútbol?

Aunque ningún futbolista ha ofrecido una explicación oficial al respecto, varios jugadores sugieren que cuando se menciona "repartir harto chocolate", se refieren al estilo de juego característico de los peruanos en el campo: quimboso, habilidoso, astuto y singular en las jugadas.

Es una forma de describir la destreza y picardía que los jugadores peruanos demuestran durante el juego, resaltando su capacidad para realizar jugadas creativas y poco convencionales que sorprenden y encantan a los espectadores.

Ante ello, se pudieron observar algunos comentarios como: "Tenemos chocolate blanco para rato", "Allí tenéis chocolate Sonne", "Puro chocolate blanco, mi colorado", "Ya se nota que es peruano repartiendo chocolate".

Por otro lado, otros comentarios visibilizaron la falta de confianza en el pase de respuesta para Sonne, ya que no le devolvieron la jugada después del increíble taco.

"Pero por qué no le devolvió si se lo pidió", "Se ve que la va a tener que luchar, Sonne la pide y no se la dan... espero no sean solo chispazos por la indiferencia de otros", "Varios pases que pidió y no se lo dieron", "Misma situación de Lapadula, pide, levanta la mano pero los otros lo ignoran", se pudo observar en los comentarios.

